В ДЛТ приехала капсульная коллекция Stella McCartney «We are the weather», которая призывает заботиться о природе и осознанно подходить к использованию ресурсов Земли. Название отсылает к роману американского писателя Джоната Сафрана Фоера «Мы погода: спасение планеты начинается с завтрака» – он рассказывает о простых шагах и полезных привычках, помогающих снизить негативное влияние человека на экологию.
В ДЛТ приехала капсульная коллекция Stella McCartney – она посвящена борьбе за экологию
В капсулу Stella McCartney вошли майки с надписью «We are the weather», рубашки и свитеры с фольклорным принтом в виде солнца и свитшоты с вышитым словом «SOS», где «O» – это планета. В рамках запуска бренд снял рекламную кампанию, снимки которой похожи на кадры из «Солнцестояния» Ари Астера и показал лукбук коллекции.
Вещи капсулы сделаны из экологически чистых материалов: органического хлопка, переработанного полиэстера, регенерированного нейлона и эко-вискозы (Стелла Маккартни – известный эко-активист в мире моды!). Коллекция уже представлена на третьем этаже универмага: стоимость футболки – 19 150 рублей, а шерстяного жакета – 105 500 рублей.
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Свитер Stella McCartney, 75 200 рублей
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Свитер Stella McCartney, 89 100 рублей
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Свитшот Stella McCartney, 49 950 рублей
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Рубашка Stella McCartney, 42 750 рублей
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Рубашка Stella McCartney, 47 500 рублей
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Джинсы Stella McCartney, 34 700 рублей
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Футболка Stella McCartney, 32 250 рублей
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Футболка Stella McCartney, 19 150 рублей
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Жакет Stella McCartney, 105 500 рублей
Фото: архивы пресс-служб
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