В ДЛТ приехала капсульная коллекция Stella McCartney – она посвящена борьбе за экологию

В капсулу Stella McCartney вошли майки с надписью «We are the weather», рубашки и свитеры с фольклорным принтом в виде солнца и свитшоты с вышитым словом «SOS», где «O» – это планета. В рамках запуска бренд снял рекламную кампанию, снимки которой похожи на кадры из «Солнцестояния» Ари Астера и показал лукбук коллекции.