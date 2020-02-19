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Reserved выпустили коллекцию одежды для будущих мам

Польская сеть магазинов одежды Reserved выпустила капсулу #ReservedForMum для будущих мам, которая стала частью коллекции весна-лето. В линейку вошли пижамные костюмы, принтованные платья (как облегающие, так и свободные), удлиненные рубашки, джинсы прямого кроя и уютные трикотажные свитеры.

  • Трикотажное платье, 1 999 рублей

  • Платье, 1 999 рублей

  • Платье, 4 999 рублей

  • Блузка, 2 299 рублей

  • Блузка, 2 999 рублей

Приятный факт на заметку – вещи для будущих мам сделаны из гипоаллергенных эко-материалов. Органический хлопок из негенетически модифицированных семян, lenzing ecovero – экологический заменитель традиционной вискозы, биоразлагаемый лен и переработанный полиэстер из ПЭТ-бутылок не только произведены согласно принципам устройчивого развития, но и комфортны при ношении.

  • Свитер, 1 499 рублей

  • Платье, 3 999 рублей

  • Платье, 2 999 рублей

  • Платье, 2 999 рублей

  • Платье, 3 999 рублей

Капсулу #ReservedForMum можно купить уже сегодня в магазинах сети и на официальном сайте марки. Ранее Reserved выпускали осенне-зимнюю коллекцию с куртками-кимоно и кожаными плащами, а также показывали рекламу с Синди Кроуфорд, танцующей буги-вуги.

Фото: архивы пресс-служб

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Наташа Лыбина,
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