Польская сеть магазинов одежды Reserved выпустила капсулу #ReservedForMum для будущих мам, которая стала частью коллекции весна-лето. В линейку вошли пижамные костюмы, принтованные платья (как облегающие, так и свободные), удлиненные рубашки, джинсы прямого кроя и уютные трикотажные свитеры.
Reserved выпустили коллекцию одежды для будущих мам
Приятный факт на заметку – вещи для будущих мам сделаны из гипоаллергенных эко-материалов. Органический хлопок из негенетически модифицированных семян, lenzing ecovero – экологический заменитель традиционной вискозы, биоразлагаемый лен и переработанный полиэстер из ПЭТ-бутылок не только произведены согласно принципам устройчивого развития, но и комфортны при ношении.
Капсулу #ReservedForMum можно купить уже сегодня в магазинах сети и на официальном сайте марки. Ранее Reserved выпускали осенне-зимнюю коллекцию с куртками-кимоно и кожаными плащами, а также показывали рекламу с Синди Кроуфорд, танцующей буги-вуги.
Фото: архивы пресс-служб
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