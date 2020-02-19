Reserved выпустили коллекцию одежды для будущих мам

Капсулу #ReservedForMum можно купить уже сегодня в магазинах сети и на официальном сайте марки. Ранее Reserved выпускали осенне-зимнюю коллекцию с куртками-кимоно и кожаными плащами, а также показывали рекламу с Синди Кроуфорд, танцующей буги-вуги.

Фото: архивы пресс-служб

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