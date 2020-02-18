Лицом весенней коллекции Calvin Klein стала Кендалл Дженнер

В новую линейку Calvin Klein вошли приталенные платья (с цветочным принтом и монохромные в пол), брюки-чинос, толстовки, жакеты (с эффектом выбеленной ткани) и поло базовых оттенков. Вещи, изготовленные из хлопка, станут комфортным элементом гардероба, который хочется носить day-to-day. Весенняя коллекция Calvin Klein уже доступна в Петербурге в ТРК «Гранд Каньон» и ТРК «Питер Радуга».