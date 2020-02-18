Лицом весенней коллекции коллекции Calvin Klein стала американская модель Кендалл Дженнер. Ранее она также выпустила с брендом видео, рассказав о целях на год и об отношениях с Yung Taco.
Лицом весенней коллекции Calvin Klein стала Кендалл Дженнер
В новую линейку Calvin Klein вошли приталенные платья (с цветочным принтом и монохромные в пол), брюки-чинос, толстовки, жакеты (с эффектом выбеленной ткани) и поло базовых оттенков. Вещи, изготовленные из хлопка, станут комфортным элементом гардероба, который хочется носить day-to-day. Весенняя коллекция Calvin Klein уже доступна в Петербурге в ТРК «Гранд Каньон» и ТРК «Питер Радуга».
Напомним, что бренд выпускал рекламную кампанию с полуобнаженными A$AP Rocky и Кендалл Дженнер и снимал Наоми Кэмпбелл в рекламе нижнего белья.
Фото: архивы пресс-служб
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