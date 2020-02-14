Caviar Jewellery выпустили коллекцию украшений – и сняли лукбук с участием лебедя

Напомним, бренд Caviar Jewellery в 2010 году в Петербурге основала Ольга Аверьянова. Ранее марка также создавала украшения для кутюрной коллекции Ulyana Sergeenko и делала 3 императорские короны для фильма «Матильда» .

Фото: архивы пресс-служб

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