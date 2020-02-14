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Caviar Jewellery выпустили коллекцию украшений – и сняли лукбук с участием лебедя

Петербургский бренд Caviar Jewellery выпустил новую коллекцию украшений «Sparkling? – Yes, Darling», в которую вошли серьги и колье из ювелирного сплава и белого родия.

В рамках запуска бренд снял лукбук, стилизованный под ретро. На черно-белых снимках модель в украшениях позирует  с лебедем: многоуровневые серьги, переливающиеся фианитами, и многослойное колье, декорированное нитями цепочек, – притягивают фокус внимания и дополняют простую на первый взгляд композицию. Стоимость изделий начинается от 7 500 рублей, самое дорогое – 11 500 рублей, купить их можно на официальном сайте Caviar Jewellery.

  • Шейное украшение, 11 500 рублей

  • Серьги, 7 500 рублей

  • Серьги, 8 000 рублей

  • Серьги, 7 800 рублей

  • Серьги, 8 000 рублей

Напомним, бренд Caviar Jewellery в 2010 году в Петербурге основала Ольга Аверьянова. Ранее марка также создавала украшения для кутюрной коллекции Ulyana Sergeenko и делала 3 императорские короны для фильма «Матильда» .

Фото: архивы пресс-служб

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Наташа Лыбина,
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