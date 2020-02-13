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В Петербурге появился монобрендовый бутик Sandro

В Петербурге открылся первый монобрендовый бутик Sandro, площадью 167 квадратных метров. Он расположился по адресу Большой проспект Петроградской стороны, 57/1.

«Тот самый» черный клатч, юбка с ниткой люрекса и комбинезон с кружевом: что покупать в новой коллекции Sandro

Новая коллекция бренда – ура! – уже приехала в бутик. Короткие платья с запахом, вязаные топы (советуем носить их вместе с блестящей юбкой или джинсами-бойфрендами), свободные рубашки с бантом (больше не нужно мучиться, пытаясь красиво завязать края самостоятельно), удлиненный жакет с орденом (потому что всегда нужно собой годиться!) и классический бежевый тренч для прогулок по Маре вошли в весенне-летнюю линейку Sandro.

Отдельное внимание советуем уделить джинсовой куртке с кожаными нашивками – она добавит гранжа в любой вечерний образ и аванграда в повседневный. Без сомнения заносим в список must-have вещей сезона.

Фото: архивы пресс-служб

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Наташа Лыбина,
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