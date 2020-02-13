В Петербурге открылся первый монобрендовый бутик Sandro, площадью 167 квадратных метров. Он расположился по адресу Большой проспект Петроградской стороны, 57/1.
В Петербурге появился монобрендовый бутик Sandro
Новая коллекция бренда – ура! – уже приехала в бутик. Короткие платья с запахом, вязаные топы (советуем носить их вместе с блестящей юбкой или джинсами-бойфрендами), свободные рубашки с бантом (больше не нужно мучиться, пытаясь красиво завязать края самостоятельно), удлиненный жакет с орденом (потому что всегда нужно собой годиться!) и классический бежевый тренч для прогулок по Маре вошли в весенне-летнюю линейку Sandro.
Отдельное внимание советуем уделить джинсовой куртке с кожаными нашивками – она добавит гранжа в любой вечерний образ и аванграда в повседневный. Без сомнения заносим в список must-have вещей сезона.
Фото: архивы пресс-служб
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