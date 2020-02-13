В Петербурге появился монобрендовый бутик Sandro

Отдельное внимание советуем уделить джинсовой куртке с кожаными нашивками – она добавит гранжа в любой вечерний образ и аванграда в повседневный. Без сомнения заносим в список must-have вещей сезона.

Фото: архивы пресс-служб

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