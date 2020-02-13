Salvatore Ferragamo выпустил лимитированную коллекцию ко Дню святого Валентина, в которую вошли аксессуары, обувь и украшения. Страстные оттенки цветов, плавные линии и два культовых элемента дизайна (бант Fiocco Vara и застежка Gancini) делают новую линейку предметом вожделения или – еще лучше! – идеальным подарком.
Salvatore Ferragamo выпустил коллекцию ко Дню святого Валентина
Балетки Varina с эффектом оптической иллюзии будут незаменимы, если 14-ое февраля вы планируете провести в путешествии, а туфли Vara Sirena (современная вариация архивной пары модного Дома) составят компанию романтическому коктейльному платью. В качестве мужского подарка Salvatore Ferragamo предлагает фактурный кожаный кошелек из телячьей кожи, который так красив, что должен появиться в арсенале у всех (прочь гендерные стереотипы!).
Как дополнение образа в стиле Брижит Бардо (или Бриджит Джонс – кому кто больше нравится!) шелковый шарф с зодиаками и цветами и стеганые балетки с бантом и острым носом. Мини-сумка Vara Rainbow, закрывающая на клапан спереди, – способ быть в ночь праздника во всеоружии. Не смотрите на маленькие размеры – в клатч поместится все и даже больше.
Фото: архивы пресс-служб
Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.