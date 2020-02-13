Salvatore Ferragamo выпустил коллекцию ко Дню святого Валентина

Как дополнение образа в стиле Брижит Бардо (или Бриджит Джонс – кому кто больше нравится!) шелковый шарф с зодиаками и цветами и стеганые балетки с бантом и острым носом. Мини-сумка Vara Rainbow, закрывающая на клапан спереди, – способ быть в ночь праздника во всеоружии. Не смотрите на маленькие размеры – в клатч поместится все и даже больше.

Фото: архивы пресс-служб

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