30 комплектов красивого нижнего белья – для себя или в подарок на День святого Валентина

Весенне-летние коллекции укрепили позиции нижнего белья в наших гардеробах, снова предложив носить его как полноценный элемент одежды. Среди рекомендованных дизайнерами вариантов – бюстгальтер с пиджаком, тренчем или курткой и атласный бра с юбкой или брюками на высокой талии. Versace, La Perla и Petra, зная об этом, создали комплекты, которые стыдно не показать: украшенные вышивкой, принтами и нитями жемчуга, они слишком красивые, чтобы существовать только в спальне.