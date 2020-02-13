Составили шорт-лист красивых комплектов нижнего белья: базовые от NNedre и Just Warm, кружевные от Dolce & Gabbana и Petra, расшитые от Incanto и Etam – от 1 238 до 44 400 рублей.
30 комплектов красивого нижнего белья – для себя или в подарок на День святого Валентина
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Бюстгальтер Versace, 19 200 рублей, трусики Versace, 16 650 рублей (ДЛТ)
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Лиф Petra, 3 200 рублей, стринги Petra, 2 900 рублей, пояс Petra, 3 900 рублей (Au Pont Rouge)
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Бюстгальтер La Perla, 28 850 рублей, трусики La Perla, 15 550 рублей (La Perla)
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Бюстгальтер Tezenis, 1 699 рублей, трусики Tezenis, 699 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Бюстгральтер Emporio Armani, 3 640 рублей, трусики Emporio Armani, 2 170 рублей (Babochka)
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Топ на широких бретелях c поддержкой груди Belle you, 639 рублей, трусы-слипы со средней посадкой, 599 рублей (Belleyou.ru)
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Бюстгальтер Lise Charmel, 17 400 рублей, трусики Lise Charmel, 11 800 рублей (Универмаг «Московский»)
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Бра Incanto, 1 699 рублей, трусики Incanto, 1 699 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Бюстгальтер Hunkemoller, 2 599 рублей, трусики Hunkemoller, 1 299 рублей (Hunkemoller)
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Бюстгальтер Undiz, 1 399 рублей, трусики Undiz, 599 рублей (ТРЦ «Галерея»)
Весенне-летние коллекции укрепили позиции нижнего белья в наших гардеробах, снова предложив носить его как полноценный элемент одежды. Среди рекомендованных дизайнерами вариантов – бюстгальтер с пиджаком, тренчем или курткой и атласный бра с юбкой или брюками на высокой талии. Versace, La Perla и Petra, зная об этом, создали комплекты, которые стыдно не показать: украшенные вышивкой, принтами и нитями жемчуга, они слишком красивые, чтобы существовать только в спальне.
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Лиф Petra, 6 900 рублей, стринги Petra, 3 500 рублей (Au Pont Rouge)
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Бюстгальтер Stella McCartney, 5 995 рублей, трусики Stella McCartney, 2 995 рублей (ДЛТ)
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Бюстгальтер Intimissimi, 2 999 рублей, трусики Intimissimi, 1 199 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Топ с запахом Zenia Underwear, 4 000 рублей, трусики с завышенной талией Zenia Underwear, 2 960 рублей (Paralell)
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Бюстгальтер Women'secret , цена по запросу, трусики Women’secret , цена по запросу (ТРЦ «Галерея»)
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Бюстгальтер Athens Imprinting Tezenis, 1 499 рублей, трусики Athens Imprinting Tezenis, 599 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Бандо NNedre, 1 390 рублей, трусики NNedre, 1 390 рублей (NNedre)
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Комплект белья Love Collection, 2 080 рублей (Just Warm)
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Бюстгальтер Triumph, 4 199 рублей, трусики Triumph, 2 399 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Бра Incanto, 1 999 рублей, трусики Incanto, 1 699 рублей (ТРЦ «Галерея»)
Универсальные комплекты простого кроя делают петербургские бренды NNedre, Zenia Underwear и Corporelle, умело лавируя между комфортом и сексуальностью. Как пример: модели с пуговицей на бра, трусиками с завышенной талией и бюстгальтером с запахом на широких лямочках. Стильные варианты предлагают Oysho (сетка, animal-принт и черный цвет дружат друг с другом), Incanto, представившие бра с нашивками из комиксов, и Etam – с россыпью сердечек на прозрачной ткани (чтобы признаваться в любви 14-го февраля было проще).
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Бра Oysho, 1 899 рублей, трусики Oysho, 799 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Бюстгральтер Emporio Armani, 3 010 рублей, трусики Emporio Armani, 1 680 рублей (Babochka)
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Бюстгальтер Dolce & Gabbana, 22 700 рублей, трусики Dolce & Gabbana, 15 450 рублей (ДЛТ)
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Бюстгальтер Cache Coeur, 7 499 рублей, трусики Cache Coeur, 2 999 рублей («Кенгуру»)
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Бюстгальтер Lise Charmel, 17 400 рублей, трусики Lise Charmel, 11 800 рублей (Универмаг «Московский»)
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Бюстгальтер Intimissimi, 3 699 рублей, трусики Intimissimi, 1 499 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Бра Etam, 2 499 рублей, трусики Etam, 1 199 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Бра Corporelle Lingerie, 4 999 рублей, трусики Corporelle Lingerie, 2 990 рублей (Corporelle Lingerie)
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Бюстгальтер Merci Lingerie, 2 940 рублей, трусики Merci Lingerie, 1 960 рублей (Merci Lingerie)
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Бюстгальтер Women'secret , цена по запросу, трусики Women’secret , цена по запросу (ТРЦ «Галерея»)
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