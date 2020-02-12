Расплескалась синева — но кроме воинственных хронографов, ею окрасили и детали женских часов.
5 часовых новинок февраля
Defy El Primero 21 Boutique Edition
Zenith
Серия из 250 сверхточных хронографов, способных замерять сотые доли секунды, выпущена во впечатляющем 44-миллиметровом корпусе из керамики полуночного черного цвета. А часть открытого механизма окрашена в фирменный «синий электрик» Zenith Blue.
Avenger Automatic
Breitling
Гены коллекций Aviator 8 и Navitimer соединились в новую цепочку — получился Avenger. Универсальнейший солдат из всех новичков — 43-миллиметровый трехстрелочник из стали на армейском ремешке. Готов к перегрузкам (такие часы носят летчики-истребители и космонавты!) и к погружениям на триста метров.
Grand Bal Miss Dior
Dior
Это не просто синие лепесточки из полупрозрачной керамики, белого золота и бриллиантов — это вынесенный на циферблат ротор механического калибра Dior Inverse 11½. Его движения обеспечивают часам подзавод, а в покое запаса хода хватит на 48 часов.
Montre Femme Jardin des Tuileries
Korloff
Как сделать, чтобы перелетные птицы досрочно вернулись с юга? Покрошить бриллиантами, например. Блеск 0,7 карата подманил одну прямо на перламутровый циферблат кварцевых часов в корпусе из стали.
Freelancer Jimi Hendrix Limited Edition
Raymond Weil
Напоминанием о безумном утреннем двухчасовом сете Джими Хендрикса на Вудстоке стала серия из пятисот автоматических хронографов с ацтекским узором ремня его гитары и лазурной, как клеши музыканта, надписью Music is my religion по тахиметру. На полную Hey Joe в голове включают индексы в виде гитарных ладов и гриф-противовес секундной стрелки.
Фото: архивы пресс-служб
Текст: Алла Шарандина
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