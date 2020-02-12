5 часовых новинок февраля

Avenger Automatic

Breitling

Гены коллекций Aviator 8 и Navitimer соединились в новую цепочку — получился Avenger. Универсальнейший солдат из всех новичков — 43-миллиметровый трехстрелочник из стали на армейском ремешке. Готов к перегрузкам (такие часы носят летчики-истребители и космонавты!) и к погружениям на триста метров.