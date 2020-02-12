Броши в виде пауков, Белла Хадид и кейпы, как у графа Дракулы: в Нью-Йорке прошел показ Rodarte

Синонимичные образы моделей завершили вуали, венки, перчатки и макияж с темные губами и выбеленной кожей. Всего дизайнеры показали 51 лук, создав, по их словам, новую женщину Rodarte – яростную и живую.

Фото: Isidore Montag / Gorunway.com, Vogue.com

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