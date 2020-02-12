В Нью-Йорке в Церкви Святого Варфоломея (символично!) прошел показ Rodarte, посвященный роману Брэма Стокера «Дракула» и вдохновленный вампирской эстетикой.
Броши в виде пауков, Белла Хадид и кейпы, как у графа Дракулы: в Нью-Йорке прошел показ Rodarte
Сестры Кейт и Лора Малливи показали платья в горошек (в таком открывала шоу Белла Хадид), рубашки в викторианском стиле (в них как раз легко представить графа Дракулу) и кейпы, расшитые пайетками. Ключевая деталь коллекции – цветы: они появились на принтах, украсили головные уборы и стали материалом для ярких боа. Паутина и пауки – символы заброшенных замков, где живут вампиры – превратились в броши, серьги и вышивки на платьях, а пояса из крупных страз дополнили наряды.
Синонимичные образы моделей завершили вуали, венки, перчатки и макияж с темные губами и выбеленной кожей. Всего дизайнеры показали 51 лук, создав, по их словам, новую женщину Rodarte – яростную и живую.
Фото: Isidore Montag / Gorunway.com, Vogue.com
Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.