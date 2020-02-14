Во второй коллаборации PUMA и Helly Hansen встречаются практичность и дух авантюризма

О бренде Helly Hansen

Бренд Helly Hansen был основан в 1877 году норвежским капитаном по имени Хелли Юэль Хансен и его женой Мэйрин Маргарет, которые начали шить непромокаемые куртки, брюки и жилеты из грубого полотна. Прошло уже более 140 лет и все это время Helly Hansen посвятил созданию спортивной экипировки, а также профессиональной одежды премиум-класса. Теперь норвежский бренд называют одним из самых технологичных в мире, а одежда Helly Hansen используется опытнейшими моряками, лыжниками и альпинистами, которые встречаются лицом к лицу с природными стихиями. Но не только: у бренда есть масса повседневной одежды, которая помогает справиться с непогодой и в менее экстремальных условиях. А уж на скольких фотографиях в самых живописных уголках мира запечатлены яркие дождевики и куртки Helly Hansen, знает только Instagram. Норвежский бренд без труда добился всемирного признания, а благодаря коллаборации с PUMA доказал, что готов к новым экспериментам, несмотря на свою почти полуторавековую историю.