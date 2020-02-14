Не прошло и полугода с первой коллаборации PUMA x Helly Hansen, как уже подоспела вторая. В первой воспевались 90-е во всем разнообразии гардероба, и в новой капсульной коллекции этот тренд получил продолжение.
Во второй коллаборации PUMA и Helly Hansen встречаются практичность и дух авантюризма
Что покупать в новой коллекции?
В коллекции SS20 с романтическим названием Beyond the horizon спортивный гигант и популярный норвежский бренд явили миру три новых силуэта кроссовок. Модели LQDCELL, RS-X³ Mid и Future Rider предстали здесь в новом амплуа. Все они выполнены в сочетании черного, серого, желтого и фуксия цветов, которые призваны выражать дух авантюризма и всегда актуального стиля стритвеар. И каждая модель интерпретирует эту концепцию по-своему.
RS-X³ Mid появились как раз вовремя — в этом году снова прокатится волна популярности высоких кроссовок. Выглядят они весьма элегантно за счет сдержанной черно-серой гаммы с небольшими желтыми вкраплениями. Так что в этих кроссовках хоть на открытие модной выставки, хоть на рейв с танцами до утра.
Футуристичные LQDCELL преобразились в новой коллекции. Помимо свежего цветового решения в общей гамме коллекции, они приобрели специальные банджи-шнурки, которые делают кроссовки максимально удобными и функциональными. Неизменными остались промежуточная подошва с поддержкой стопы и безупречная амортизация.
Третья модель, Future Rider, выглядит самой консервативной во всей коллекции. Она выдержана преимущественно в черном цвете с серыми вставками. Эти кроссовки были предназначены для бега, когда в 80-х самый доступный вид спорта переместился из зала на улицу. Сейчас Future Rider стали полностью повседневными, но сохранилась особая конструкция амортизирующей подошвы Federbein, которая гарантирует комфорт в любой ситуации — будь то многочасовой променад по городу или прогулка на яхте в Финском заливе.
Помимо этого, в коллекции яркие олимпийки, футболки и худи из натурального хлопка и стильные ветровки из технологичных материалов с сетчатыми вставками, а также сумки crossbody для необходимых мелочей и спортивные рюкзаки с большим количеством отделений — все это настоящий праздник ностальгии для миллениалов.
О бренде Helly Hansen
Бренд Helly Hansen был основан в 1877 году норвежским капитаном по имени Хелли Юэль Хансен и его женой Мэйрин Маргарет, которые начали шить непромокаемые куртки, брюки и жилеты из грубого полотна. Прошло уже более 140 лет и все это время Helly Hansen посвятил созданию спортивной экипировки, а также профессиональной одежды премиум-класса. Теперь норвежский бренд называют одним из самых технологичных в мире, а одежда Helly Hansen используется опытнейшими моряками, лыжниками и альпинистами, которые встречаются лицом к лицу с природными стихиями. Но не только: у бренда есть масса повседневной одежды, которая помогает справиться с непогодой и в менее экстремальных условиях. А уж на скольких фотографиях в самых живописных уголках мира запечатлены яркие дождевики и куртки Helly Hansen, знает только Instagram. Норвежский бренд без труда добился всемирного признания, а благодаря коллаборации с PUMA доказал, что готов к новым экспериментам, несмотря на свою почти полуторавековую историю.
Коллекция PUMA x Helly Hansen будет доступна с 15 февраля на официальном сайте бренда или в магазинах:
Санкт-Петербург
ТРЦ «Галерея»
PUMA Select, 3-й этаж
Москва
Универмаг «Цветной»
PUMA, 2-й этаж
Цветной б-р, 15
Петровский б-р, 21
Brandshop
Интернет-магазин Lamoda
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