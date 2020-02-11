Китайские бренды не будут участвовать в парижской Неделе моды из-за коронавируса

Сегодня также стало известно, что Недели моды в Шанхае и Пекине отложены на неопределенный срок. Изначально планировалось, что они пройдут в конце марта, новые даты пока не сообщили.

Фото: Filippo Fior/Gorunway.com, Vogue.com, Nowfashion.com

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