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Китайские бренды не будут участвовать в парижской Неделе моды из-за коронавируса

Организаторы парижской Недели моды отменили показы китайских дизайнеров из-за коронавируса. Сообщается, что шесть вычеркнутых из расписания брендов – Masha Ma, Shiatzy Chen, Uma Wang, Jarel Zhang, Calvin Luo и Maison Mai – получат альтернативные возможности показать коллекции (какие именно, не уточняется).

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  • Jarel Zhang, показ весна-лето 2020

  • Calvin Luo, весна-лето 2020

  • Shiatzy Chen, осень-зима 2019

Сегодня также стало известно, что Недели моды в Шанхае и Пекине отложены на неопределенный срок. Изначально планировалось, что они пройдут в конце марта, новые даты пока не сообщили. 

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Фото: Filippo Fior/Gorunway.com, Vogue.com, Nowfashion.com

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Наташа Лыбина,
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