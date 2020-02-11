Организаторы парижской Недели моды отменили показы китайских дизайнеров из-за коронавируса. Сообщается, что шесть вычеркнутых из расписания брендов – Masha Ma, Shiatzy Chen, Uma Wang, Jarel Zhang, Calvin Luo и Maison Mai – получат альтернативные возможности показать коллекции (какие именно, не уточняется).
Китайские бренды не будут участвовать в парижской Неделе моды из-за коронавируса
Сегодня также стало известно, что Недели моды в Шанхае и Пекине отложены на неопределенный срок. Изначально планировалось, что они пройдут в конце марта, новые даты пока не сообщили.
Фото: Filippo Fior/Gorunway.com, Vogue.com, Nowfashion.com
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