Редакция «Собака.ru» нашла забавные, милые, полезные и важные подарки на 14 февраля для нее и для него – с ними никто не будет обиженно хлопать дверью, а если плакать, то только от счастья.
40 подарков на День святого Валентина для нее и для него
-
Кроссовки Superstar Adidas, 7 999 рублей (ТРЦ «Галерея»)
-
Сумка Escada, 44 460 рублей (Галерея бутиков Grand Palace)
-
Серьги Namfleg, 11 999 рублей («Кенгуру»)
-
Браслет Guess, 4 690 рублей (Outlet Village Белая Дача)
-
Платье Terekhov Girl, 22 000 рублей (ДЛТ)
-
Худи Amiri, 37 591 рублей (DayNight)
-
Набор косметики L'Occitane, 4 700 рублей («Кенгуру»)
-
Сумка Baldinini, 13 230 рублей (Универмаг «Московский»)
-
Кроссовки Strellson, 4 250 рублей (ТК «Невский центр»)
-
Галстук Etro, 13 250 рублей (Etro)
Мы выбираем принтованные кроссовки adidas, свитшот Comme des Garçons, сумку Escada, серьги Namfleg и браслет Guess – они покажут второй половине, что ваше сердце принадлежит только ей. Браслет Dior cо словом «Oui» подготовит любимую к предложению (и тонко намекнет, что нужно отвечать), а кольцо Messika станет отличной парой для маленькой красной шкатулки.
-
Браслет Dior, цена по запросу (Dior)
-
Кольцо Messika, цена по запросу (Mercury)
-
Свитшот Comme des Garçons, 12 500 рублей (Comme des Garçons)
-
Визитница Ermenegildo Zegna, 12 300 (Babochka)
-
Свитшот Tom Tailor, 4 999 рублей (ТРЦ «Галерея»)
-
Чехол на iPhone By Malene Birger, 2 425 рублей (ДЛТ)
-
Подвеска Pandora, 5 999 рублей (Outlet Village Белая Дача)
-
Худи Lacoste, рублей13 480 (ТРЦ «Галерея»)
-
Туалетная вода Tease Victoria’s Secret, 4 299 рублей (ТРЦ «Галерея»)
-
Холщовая сумка, 250 рублей (филиалы библиотеки им. Маяковского на Фонтанке, 46, Большеохтинском, 8 и Московском, 86)
Новые наушники AirPods Pro – способ поймать одну волну (совместный доступ к аудио позволяет слушать одинаковую музыку параллельно), портативный аккумулятор Mojipower – символическое обещание, что в Instagram вы будете лайкать только ее фотографии, а ожерелье Comme Des Garçons – признание всех острых углов в отношениях и обещание искать компромиссы.
-
Наушники AirPods Pro, 20 990 рублей (Apple)
-
Часы Happy Hearts Chopard, 278 590 рублей (Chopard)
-
Портативный аккумулятор Mojipower, 2 999 рублей («Кенгуру»)
-
Шляпа Сocoshnick, 10 000 рублей (Сocoshnick)
-
Часы TAG Heuer, цена по запросу (TAG Heuer)
-
Кольцо Noir et Blanc, 3 200 рублей (Dafna Shop)
-
Сумка Coccinelle, 18 720 рублей («Галерея»)
-
Носки «Можно/нельзя», 399 рублей (St.Friday's)
-
Кольцо «Сахарок», 4 000 рублей («Сахарок»)
-
Ваза для цветов, 5 000 рублей (Универмаг «Московский»)
Мужские TAG Heuer и женские Happy Hearts Chopard – разрушение мифа о том, что счастливые часов не наблюдают (эти настолько красивые, что не заметить невозможно). Джемпер от Walk of Shame поможет извиниться за совершенные ошибки, а очки Saint Laurent – заново влюбиться в жизнь. И напоследок (наше любимое!) куртка Bikkembergs – не стесняйтесь говорить своей второй половине, что она — настоящее золото.
-
Куртка Bikkembergs, 39 200 рублей (Bikkembergs)
-
Ожерелье Comme des Garçons, 34 500 рублей (Comme des Garçons)
-
Джемпер от Walk of Shame, 14 200 (Babochka)
-
Запонки Paul Smith, 9 750 рублей (Paul Smith)
-
Очки Saint Laurent, 25 550 рублей (ДЛТ)
-
Кеды Converse Mono Patchwork Chuck 70, 11 200 рублей (ТРЦ «Галерея»)
-
Роллер-массажер двухсторонний Marble, 2 390 рублей (шоурум IronbyMironova)
-
Джемпер Lacoste, 11 980 рублей (ТРЦ «Галерея»)
-
Подвеска Affirmation, 5 300 рублей («Двенадцать»)
-
Форма для выпечки Kuchenland, 299 рублей (Outlet Village Белая Дача)
Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.