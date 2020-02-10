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40 подарков на День святого Валентина для нее и для него

Редакция «Собака.ru» нашла забавные, милые, полезные и важные подарки на 14 февраля для нее и для него – с ними никто не будет обиженно хлопать дверью, а если плакать, то только от счастья.

  • Кроссовки Superstar Adidas, 7 999 рублей (ТРЦ «Галерея»)

  • Сумка Escada, 44 460 рублей (Галерея бутиков Grand Palace)

  • Серьги Namfleg, 11 999 рублей («Кенгуру»)

  • Браслет Guess, 4 690 рублей (Outlet Village Белая Дача)

  • Платье Terekhov Girl, 22 000 рублей (ДЛТ)

  • Худи Amiri, 37 591 рублей (DayNight)

  • Набор косметики L'Occitane, 4 700 рублей («Кенгуру»)

  • Сумка Baldinini, 13 230 рублей (Универмаг «Московский») 

  • Кроссовки Strellson, 4 250 рублей (ТК «Невский центр»)

  • Галстук Etro, 13 250 рублей (Etro)

Мы выбираем принтованные кроссовки adidas, свитшот Comme des Garçons, сумку Escada, серьги Namfleg и браслет Guess – они покажут второй половине, что ваше сердце принадлежит только ей. Браслет Dior cо словом «Oui» подготовит любимую к предложению (и тонко намекнет, что нужно отвечать), а кольцо Messika станет отличной парой для маленькой красной шкатулки. 

  • Браслет Dior, цена по запросу (Dior)

  • Кольцо Messika, цена по запросу (Mercury)

  • Свитшот Comme des Garçons, 12 500 рублей (Comme des Garçons)

  • Визитница Ermenegildo Zegna, 12 300 (Babochka)

  • Свитшот Tom Tailor, 4 999 рублей (ТРЦ «Галерея»)

  • Чехол на iPhone By Malene Birger, 2 425 рублей (ДЛТ)

  • Подвеска Pandora, 5 999 рублей (Outlet Village Белая Дача)

  • Худи Lacoste,  рублей13 480 (ТРЦ «Галерея»)

  • Туалетная вода Tease Victoria’s Secret, 4 299 рублей (ТРЦ «Галерея»)

  • Холщовая сумка, 250 рублей (филиалы библиотеки им. Маяковского на Фонтанке, 46, Большеохтинском, 8 и Московском, 86)

Новые наушники AirPods Pro – способ поймать одну волну (совместный доступ к аудио позволяет слушать одинаковую музыку параллельно), портативный аккумулятор Mojipower – символическое обещание, что в Instagram вы будете лайкать только ее фотографии, а ожерелье Comme Des Garçons – признание всех острых углов в отношениях и обещание искать компромиссы.

  • Наушники AirPods Pro, 20 990 рублей (Apple)

  • Часы Happy Hearts Chopard, 278 590 рублей (Chopard)

  • Портативный аккумулятор Mojipower, 2 999 рублей («Кенгуру»)

  • Шляпа Сocoshnick, 10 000 рублей (Сocoshnick)

  • Часы TAG Heuer, цена по запросу (TAG Heuer)

  • Кольцо Noir et Blanc, 3 200 рублей (Dafna Shop) 

  • Сумка Coccinelle, 18 720 рублей («Галерея»)

  • Носки «Можно/нельзя», 399 рублей (St.Friday's)

  • Кольцо «Сахарок», 4 000 рублей («Сахарок»)

  • Ваза для цветов, 5 000 рублей (Универмаг «Московский»)

Мужские TAG Heuer и женские Happy Hearts Chopard – разрушение мифа о том, что счастливые часов не наблюдают (эти настолько красивые, что не заметить невозможно). Джемпер от Walk of Shame поможет извиниться за совершенные ошибки, а очки Saint Laurent – заново влюбиться в жизнь. И напоследок (наше любимое!) куртка Bikkembergs – не стесняйтесь говорить своей второй половине, что она — настоящее золото.

  • Куртка Bikkembergs, 39 200 рублей (Bikkembergs)

  • Ожерелье Comme des Garçons, 34 500 рублей (Comme des Garçons)

  • Джемпер от Walk of Shame, 14 200 (Babochka)

  • Запонки Paul Smith, 9 750 рублей (Paul Smith)

  • Очки Saint Laurent, 25 550 рублей (ДЛТ)

  • Кеды Converse Mono Patchwork Chuck 70, 11 200 рублей (ТРЦ «Галерея»)

  • Роллер-массажер двухсторонний Marble, 2 390 рублей (шоурум IronbyMironova)

  • Джемпер Lacoste, 11 980 рублей (ТРЦ «Галерея»)

  • Подвеска Affirmation, 5 300 рублей («Двенадцать»)

  • Форма для выпечки Kuchenland, 299 рублей (Outlet Village Белая Дача)

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Наташа Лыбина,
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