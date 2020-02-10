40 подарков на День святого Валентина для нее и для него

Мужские TAG Heuer и женские Happy Hearts Chopard – разрушение мифа о том, что счастливые часов не наблюдают (эти настолько красивые, что не заметить невозможно). Джемпер от Walk of Shame поможет извиниться за совершенные ошибки, а очки Saint Laurent – заново влюбиться в жизнь. И напоследок (наше любимое!) куртка Bikkembergs – не стесняйтесь говорить своей второй половине, что она — настоящее золото.