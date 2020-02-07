Косынки из эко-замши, фартуки-плиссе и брюки-лапша: UShatava выпустили коллекцию базовых вещей Masala

UShatava – бренд одежды, основанный Алисой Ушаковой и Нино Шаматавой (его, кстати, называют одним из перспективных брендов России!). Ранее команда марки также выпускала линию детской одежды и юбилейную коллекцию, сделанную из натуральных материалов.

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