Бренд UShatava выпустил коллекцию базовых вещей Masala – и ее уже можно найти в шоуруме на Набережной Мойки, 59.
Косынки из эко-замши, фартуки-плиссе и брюки-лапша: UShatava выпустили коллекцию базовых вещей Masala
Бадлоны, легинсы и косынки из эко-замши (спасут от ветра!), юбка-карандаш, брюки-лапша и платье-конверт (идеально для свидания с другом по переписке!) – основа базовой линейки. Вещи легко соединяются друг с другом, а приглушенные цвета – молочный, шоколадный, пудровый – не позволят им быстро надоесть. Коллекция, сделанная в Екатеринбурге, словно создана для петербуржцев – не зря жителям нашего города приписывают любовь к nordic style.
UShatava – бренд одежды, основанный Алисой Ушаковой и Нино Шаматавой (его, кстати, называют одним из перспективных брендов России!). Ранее команда марки также выпускала линию детской одежды и юбилейную коллекцию, сделанную из натуральных материалов.
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