Balenciaga показали рекламную кампанию коллекции весна-лето, которая прошла в Париже прошлой осенью и запомнилась появлением на подиуме Ренаты Литвиновой.
Серьги в виде кредитных карт и лезвий, пуховики-мемы и мотивирующие цитаты: Balenciaga показали рекламную кампанию весна-лето
Фотографии моделей на синем фоне (точно такой же был на шоу!) дополнены мотивирующими фразами: «Сила мечт» («Power of dreams»), «Любовь для всех» («Love is for everyone»), «Мысли масштабно» («Think big») и «Мы голосуем за завтра» («We vote for tomorrow»). Образы героев рекламной кампании составили мемы-пуховики Itsmaysmemes, бархатные платья с открытыми плечами, пиджаки без пуговиц, серьги в виде кредитных карт и лезвий.
Напомним, что ранее Balenciaga анонсировали запуск кутюрных коллекций (впервые с с 1968 года!) и выпускали рекламную кампанию с моделями, целующимися на улицах Парижа.
Фото: социальные сети
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