Институт цвета Pantone показал главные цвета сезона 2020-2021 – среди них оказался классический синий, который ранее назвали главным цветом года.
Pantone показал главные цвета сезона осень-зима 2020/2021
Пурпурно-фиолетовый, неоновый зеленый, глубокий синий, янтарный, огненно-красный, серый, красно-кирпичный, пыльно-розовый, песочный, ультрамариновый зеленый, персиковый, пурпурно-фиолетовый, оттенок миндального масла и темно-оливковый стали ключевыми цветами осенне-зимнего сезона. Сочетание насыщенных и пастельных оттенков Pantone определяет как символ оседлости, спокойствия и бесконечного поиска.
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