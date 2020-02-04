Клоги, сумки-котомки и золотые бомберы: в ДЛТ приехала круизная коллекция Celine

Клоги – деревянные башмаки, который носили крестьяне, переродились в маст-хэв сезона в круизной коллекции Эди Слимана. Компанию им составили босоножки на танкетке, сумки-котомки и подвески, похожие на те, в которых рыцари хранили прядь волос дамы сердца. Что касается цен, футболку с лого Celine можно купить за 29 250 рублей, кожаную куртку – за 284 500 рублей, а тренч – за 182 000 рублей.