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Клоги, сумки-котомки и золотые бомберы: в ДЛТ приехала круизная коллекция Celine

В ДЛТ приехала круизная коллекция Celine, она воспевает 1970-е – любимый период Эди Слимана. Блузки с рюшами, жакеты в полоску (женский вариант пиджака Остапа Бендера) и золотые бомберы (для тех, кто уже нашел бриллианты в одном из 12 стульев) можно прямо сейчас купить в универмаге на Большой Конюшенной. 

Клоги – деревянные башмаки, который носили крестьяне, переродились в маст-хэв сезона в круизной коллекции Эди Слимана. Компанию им составили босоножки на танкетке, сумки-котомки и подвески, похожие на те, в которых рыцари хранили прядь волос дамы сердца. Что касается цен, футболку с лого Celine можно купить за 29 250 рублей, кожаную куртку – за 284 500 рублей, а тренч – за 182 000 рублей.

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Наташа Лыбина,
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