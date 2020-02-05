Синоптики пугают: зима начнет оправдывать свое название, и морозы продержатся до 10 февраля. Экстренно достаем из шкафа теплую одежду, чтобы провести наступившие холода с комфортом, а не на больничном. И заодно пополняем гардероб шубой из экомеха от Vetements: она будет не только согревать, но и показывать – у вас в душе весна (несмотря на погоду!).
Вещь дня: розовая шуба из экомеха Vetements
Золотая середина между практичностью и красотой найдена командой Vetements: насыщенный оттенок фуксии делает вещь ключевым предметом гардероба, а длина миди позволяет носить шубу с любимой мини-юбкой – без рисков для здоровья и наплевав на температуру за окном. Широкий пояс в тон отвечает за приталенный силуэт, а мягкий и густой ворс – за наслаждение от каждой секунды ношения.
Шоппинг-счастье можно найти в ДЛТ на Большой Конюшенной, цена – 237 500 рублей.
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