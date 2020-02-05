Вещь дня: розовая шуба из экомеха Vetements

Синоптики пугают: зима начнет оправдывать свое название, и морозы продержатся до 10 февраля. Экстренно достаем из шкафа теплую одежду, чтобы провести наступившие холода с комфортом, а не на больничном. И заодно пополняем гардероб шубой из экомеха от Vetements: она будет не только согревать, но и показывать – у вас в душе весна (несмотря на погоду!).