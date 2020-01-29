Компания Mattel выпустила шесть новых кукол: на фото, опубликованном в официальном аккаунте, можно найти Барби с витилиго и Кена с длинными волосами. Напомним, витилиго – болезнь, при которой появляется пигментация кожи, она есть, например, у канадской модели Винни Харлоу.
Барби с витилиго и Кен с длинными волосами: компания Mattel выпустила новую серию кукол
В необычной линейке компания подняла вопрос инклюзивности и в очередной раз отказалась от привычных для Барби стандартов красоты. В прошлом году Mattel выпускала куклу с протезом руки, как у двенадцатилетней Джордан Ривз – девочка занимается помощью людям с инвалидностью, а в этом – добавила несколько тонов кожи, разные фигуры и прически. Цель подобных историй – переосмыслить образ Барби, дав детям больше пространства для игр и осознания мира.
Фото: социальные сети
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