В необычной линейке компания подняла вопрос инклюзивности и в очередной раз отказалась от привычных для Барби стандартов красоты. В прошлом году Mattel выпускала куклу с протезом руки, как у двенадцатилетней Джордан Ривз – девочка занимается помощью людям с инвалидностью, а в этом – добавила несколько тонов кожи, разные фигуры и прически. Цель подобных историй – переосмыслить образ Барби, дав детям больше пространства для игр и осознания мира.