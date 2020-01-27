Петербургский бренд Ola Ola выпустил коллекцию весна-лето 2020, в которую вошли брюки-кюлоты, платья с оборками, жилеты с накладными карманами и тренчи с бахромой и пайетками.
Коллекция весна-лето Ola Ola: накладные воротники, свитшоты с рюшами и жилетки с накладными карманами
Образы, словно вдохновленные школой и детством, дополнили фартуки и накладные воротники – мечта наших мам в детстве. Ткани с советскими принтами – крупные розовые цветы, мелкие ромашки на желтом фоне – разбавили монохромные образы, а лаконичные силуэты сделали вещи универсальными и гармоничными для любого гардероба. Коллекцию уже скоро можно будет найти в концепт-сторе Ola Ola на Восстания, 1.
Ранее бренд, основанный Олей Гинзбург, также представлял коллекцию с фразами из книг и театральных программок и создавал вещи, украшенные эмодзи.
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