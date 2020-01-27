Коллекция весна-лето Ola Ola: накладные воротники, свитшоты с рюшами и жилетки с накладными карманами

Образы, словно вдохновленные школой и детством, дополнили фартуки и накладные воротники – мечта наших мам в детстве. Ткани с советскими принтами – крупные розовые цветы, мелкие ромашки на желтом фоне – разбавили монохромные образы, а лаконичные силуэты сделали вещи универсальными и гармоничными для любого гардероба. Коллекцию уже скоро можно будет найти в концепт-сторе Ola Ola на Восстания, 1.