Если каждое утро начинается с возгласа «нечего надеть», пора пересмотреть гардероб и пополнить его базовыми вещами на каждый день. 45 таких «Собака.ru» нашла для вас в магазинах города.
45 идеальных и лаконичных базовых вещей
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Женский боди Star Wars x Vetements, 27 900 рублей (ДЛТ)
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Женская юбка на запах кирпичного цвета из вискозы «Уста к устам», 3 600 рублей («Уста к устам»)
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Женский базовый худи NNedre, 5 990 рублей (NNedre)
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Мужские брюки Boss, 12 000 рублей (Универмаг «Московский»)
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Мужские ботинки Vagabond, 9 400 рублей (ТРЦ «Галерея»)
Базовый гардероб зависит от образа жизни, профессии и предпочтений. Офисные сотрудники со строгим дресс-кодом могут смело наполнять его классическими брюками, жакетами и пиджаками (от Hugo Boss, Ermenegildo Zegna и Strellson), в то время фрилансерам для счастья (помимо регулярного потока заказов) будет достаточно пары прямых синих джинсов, нескольких футболок и свитшотов (самые классные – у Uniqlo, J Brand и NNedre).
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Мужской джемпер Uniqlo, 1 999 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Женский жакет Hugo Boss, 18 020 рублей (Zsar Outlet Village)
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Мужское поло Sandro, 16 900 рублей (Sandro)
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Женская куртка Guess, 14 490 рублей (Универмаг «Московский»)
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Брюки-бананы с кантом Ola Ola, 8 450 рублей (Ola Ola)
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Мужской костюм из шерсти Ermenegildo Zegna, 116 800 рублей (Babochka)
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Женский пуховик из переработанного пластика Finn Flare, 5 990 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Женские джинсы прямого кроя J Brand, 20 550 рублей (ДЛТ)
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Женские кроссовки Nike Air Force, Street Beat
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Женский свитер Reserved, 1 499 рублей (ТРЦ «Галерея»)
Базовый гардероб зависит не только от профессии, но и от сезона. Зимой трудно обойтись без свитеров, джемперов и кардиганов, летом – без легких платьев и костюмов. Кроссовки и кожанки, кстати, из элементов лайфстайл- и спорт-культуры превратились в одежду day-to-day. Мы в редакции «Собака.ru» с утра спорим, кто купит весной куртку Guess – нравится всем.
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Мужские брюки Strellson, 7 490 рублей (Strellson)
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Женский топ Maje, 15 900 рублей (Maje)
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Женская сумка Coccinelle, 26 200 рублей (Универмаг «Московский»)
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Мужские брюки-чиносы Levi's XX CHINO, цена по запросу (ТРЦ «Галерея»)
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Женское боди с длинными рукавами Maison Margiela, 23 900 рублей (Babochka)
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Женская юбка Boss, 11 500 рублей (Универмаг «Московский»)
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Женская футболка Iro, 8 995 рублей (ДЛТ)
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Мужская рубашка Tommy Hilfiger, 7 490 рублей (Tommy Hilfiger)
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Мужское поло Lacoste, 7 480 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Женская блузка Parosh, 21 999 рублей («Кенгуру»)
Чтобы базовый гардероб не был скучным, разбавляйте его авангардными вещами и предметами текущих коллекции: мы голосуем за пиджаки Nili Lotan – любой casual-лук они превращают в образ на выход.
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Женские ботинки Dr. Martens 1460 Smooth,15 500 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Женские джинсы J Brand, 15 250 рублей (Boscofamily)
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Женское платье с прямоугольным вырезом My812, 24 700 рублей (My812)
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Женское платье Ganni, 25 100 рублей (ДЛТ)
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Женская футболка Uniqlo, 799 рублей (Uniqlo)
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Мужской свитер Strellson, 6 990 рублей (Strellson)
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Унисекс кардиган Pirosmani, 6 000 рублей (Pirosmani)
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Женские классические брюки 404 Not Found, 49 750 рублей (404 Not Found)
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Женское платье M_U_R, 9 500 рублей (M_U_R)
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Мужской свитер Calvin Klein, 6 650 рублей (Calvin Klein)
Предметы базового гардероба должны миксоваться между собой и создавать множество вариаций при минимальном наборе одежды. Например, платье Panicale можно надеть с рубашкой Maje на ланч, с жакетом Osome2some и туфлями Karl Lagerfeld – на деловую встречу, с плащом Jil Sander и сумкой Claudie Pierlot – на свидание.
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Пиджаки Nili Lotan, цена по запросу (DayNight)
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Женское платье Panicale, 48 000 рублей («Кенгуру»)
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Женская рубашка Maje, 15 900 рублей (Maje)
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Женские туфли Karl Lagerfeld, 12 240 рублей (Zsar Outlet Village)
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Женский пиджак Boy Osome2some, 16 800 рублей (Osome2some)
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Женская сумка Claudie Pierlot, 24 900 рублей (Au Pont Rouge)
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Женский плащ из кожи Jil Sander, 474 100 рублей (Babochka)
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Женская юбка Philosophy Di Lorenzo Serafini, 20 800 рублей (ДЛТ)
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Мужской джемпер из кашемира Prada, 75 500 рублей (Babochka)
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Мужские брюки Tommy Hilfiger, 11 190 рублей (Tommy Hilfiger)
Фото: архивы пресс-служб
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