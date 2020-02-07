45 идеальных и лаконичных базовых вещей

Базовый гардероб зависит не только от профессии, но и от сезона. Зимой трудно обойтись без свитеров, джемперов и кардиганов, летом – без легких платьев и костюмов. Кроссовки и кожанки, кстати, из элементов лайфстайл- и спорт-культуры превратились в одежду day-to-day. Мы в редакции «Собака.ru» с утра спорим, кто купит весной куртку Guess – нравится всем.