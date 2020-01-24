Dolce & Gabbana выпустили новую рекламную кампанию – найдите 10 отличий между картиной Рубенса и снимком бренда

На снимках можно найти отсылки к определенным картинам нидерландского художника, например, к полотнам «Венера перед зеркалом» или «Сусанна и старцы». Как и герои Рубенса, модели показаны полуобнаженными – они смотрят на зрителя, рисуют друг друга и лежат среди разбросанных вокруг аксессуаров, цветов, фруктов и подушек.