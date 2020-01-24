Dolce & Gabbana выпустили новую рекламную кампанию, вдохновленную картинами Питеря Пауля Рубенса. На кадрах модели с разным телосложением позируют в расслабленных позах среди барочных интерьеров.
Dolce & Gabbana выпустили новую рекламную кампанию – найдите 10 отличий между картиной Рубенса и снимком бренда
На снимках можно найти отсылки к определенным картинам нидерландского художника, например, к полотнам «Венера перед зеркалом» или «Сусанна и старцы». Как и герои Рубенса, модели показаны полуобнаженными – они смотрят на зрителя, рисуют друг друга и лежат среди разбросанных вокруг аксессуаров, цветов, фруктов и подушек.
Коллекция, к которой приурочена рекламная кампания, имеет широкий размерный ряд – можно найти вещи 54-го размера. Напомним, что в Петербурге Dolce & Gabbana эксклюзивно представлен в ДЛТ.
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Платье Dolce & Gabbana, 110 500 рублей (ДЛТ)
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Украшение Dolce & Gabbana, 61 650 рублей (ДЛТ)
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Сумка Dolce & Gabbana, 126 000 рублей (ДЛТ)
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Платье Dolce & Gabbana, 130 500 рублей (ДЛТ)
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Украшение Dolce & Gabbana, 123 500 рублей (ДЛТ)
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Юбка Dolce & Gabbana, 99 000 рублей (ДЛТ)
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Туфли Dolce & Gabbana, 64 450 рублей (ДЛТ)
Фото: социальные сети, gallerix.ru, архив пресс-службы.
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