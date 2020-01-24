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12 классных вещей, которые можно купить в онлайн-магазине «Простые вещи» прямо сейчас

Инклюзивные мастерские «Простые вещи» запустили онлайн-магазин. Ранее мы рассказывали об этом здесь, а сегодня собрали виш-лист добрых изделий, которые приносят не только радость, но и пользу.

  • Футболка «Сегодня веселюсь», 800 рублей

  • Сумка «Нечего скрывать», 1 200 рублей

  • Тарелка «Ладога», 1 100 рублей

  • Татуировки «Хватит на всех», 300 рублей

  • Открытка «Счастье здесь», 50 рублей

  • Кубики «Домики», 1 200 рублей

Сумки из хлопка для осознанного шоппинга, открытки, напоминающие о том, что счастье живет в Петербурге, и металлические бутылки для воды, которые приятно носить с собой, можно забрать себе меньше чем за тысячу рублей. Детские кубики с цветными крышами и татуировки «Хватит на всех» объединят взрослых и детей в игре, а керамические тарелки и кружки станут главной темой разговоров за воскресным ужином. На вопрос: «Где купить?», смело давайте ссылку.

  • Подвеска «Папоротник», 2 500 рублей

  • Кружка «В пупырку», 600 рублей

  • Доска «Фасолина», 800 рублей

  • Бутылка «Космические корабли», 650 рублей

  • Сумка «Белая», 450 рублей 

  • Календарь «Счастье 2020», 800 рублей

Напомним, «Простые вещи» – открытое пространство, где вместе с волонтерами и мастерами изделия создают люди с особенностями развития психики и интеллекта.

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Наташа Лыбина,
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