12 классных вещей, которые можно купить в онлайн-магазине «Простые вещи» прямо сейчас

Напомним, «Простые вещи» – открытое пространство, где вместе с волонтерами и мастерами изделия создают люди с особенностями развития психики и интеллекта.

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