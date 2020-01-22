Платья-цветы, Адут Акеч и Кайя Гербер в образе невесты на кутюрном показе Givenchy

Струнный оркестр, ставший аккомпанементом шоу, разместили на стульях над подиумом, по которому прошли модели в платьях, декорированных бантами, рюшами и кружевами. Цветы стали главным кодом коллекции: они угадывались в силуэтах и деталях нарядов, напоминая живые ирисы, хризантемы и васильки. В процессе работы Клэр Уэйт Келлер обращалась к архивам модного дома Givenchy, отдельное внимание уделяя творчеству Юбера де Живанши. Узнав, что Юбер увлекался дизайном садов, креативный директор бренда негласно назвала коллекцию «любовным письмом» великому дизайнеру.