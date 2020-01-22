В монастыре Кордельеров в Париже прошел кутюрный показ Givenchy, вдохновленный любовной перепиской между писательницей Вирджинией Вул и поэтессой Витой Сэквил-Вест, садами замка Сиссингхерст и романом «Орландо».
Платья-цветы, Адут Акеч и Кайя Гербер в образе невесты на кутюрном показе Givenchy
Струнный оркестр, ставший аккомпанементом шоу, разместили на стульях над подиумом, по которому прошли модели в платьях, декорированных бантами, рюшами и кружевами. Цветы стали главным кодом коллекции: они угадывались в силуэтах и деталях нарядов, напоминая живые ирисы, хризантемы и васильки. В процессе работы Клэр Уэйт Келлер обращалась к архивам модного дома Givenchy, отдельное внимание уделяя творчеству Юбера де Живанши. Узнав, что Юбер увлекался дизайном садов, креативный директор бренда негласно назвала коллекцию «любовным письмом» великому дизайнеру.
Желтые (этот цвет, кстати, называют цветом поколения Z), пурпурные, сиреневые, голубые и розовые платья дополнили широкими поясами, шляпами, поля которых превращались в шлейф, моносерьгами и колготками тон в тон. Среди моделей была замечена Кайя Гербер в образе невесты (она закрывала показ!) и Адут Акеч – главная персона года по версии Models.com.
Фото: vogue.com
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