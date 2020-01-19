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В 2020 году TUMI и McLaren представят совместную коллекцию чемоданов

Американский производитель чемоданов и сумок для путешествий TUMI стал официальным поставщиком багажа и аксессуаров для путешествий британской компании McLaren, включая всемирно известную команду McLaren Racing (участвующую в гонках «Формулы-1») и автомобильную компанию класса люкс McLaren Automotive. С начала сезона 2020 TUMI будет сопровождать членов команды McLaren F1 в их путешествиях. Коллаборация поступит в продажу в октябре 2020 года. 

Чтобы ожидание не казалось таким долгим, можно уже сейчас заглянуть в магазин TUMI, который находится в отеле CORINTHIA по адресу Невский проспект, 57 и выбрать чемодан, рюкзак или сумку из последней коллекции SS20.

sobaka,
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