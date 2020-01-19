В 2020 году TUMI и McLaren представят совместную коллекцию чемоданов

Американский производитель чемоданов и сумок для путешествий TUMI стал официальным поставщиком багажа и аксессуаров для путешествий британской компании McLaren, включая всемирно известную команду McLaren Racing (участвующую в гонках «Формулы-1») и автомобильную компанию класса люкс McLaren Automotive. С начала сезона 2020 TUMI будет сопровождать членов команды McLaren F1 в их путешествиях. Коллаборация поступит в продажу в октябре 2020 года.