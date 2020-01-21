Фрол Буримский показал в Париже кутюрную коллекцию – она вдохновлена городом Каргополь в Архангельской области

Презентация состоялась в парижском отеле Hotêl de Crillion: в рамках вечера дизайнер лично общался с гостями и рассказывал о созданных им вещах. В коллекцию вошли закрытые платья миди, украшенные брошками, кружевом и традиционными русскими узорами, блузки со сборками на рукавах и застежкой, как у сюртука, короткие шубы и бархатные юбки. Источником вдохновения стал город Карпаголь в Архангельской области и эстетика провинциальной моды 20 века.