Фэшн-консультант и дизайнер Фрол Буримский показал в Париже кутюрную коллекцию собственного бренда Frol et Lavr. Петербуржец основал его в прошлом году, после того, как перестал быть партнером и бренд-менеджером российской марки Ulyana Sergeenko, показ которой вчера практически одновременно проходил в отеле Hôtel Mona Bismarck.
Фрол Буримский показал в Париже кутюрную коллекцию – она вдохновлена городом Каргополь в Архангельской области
Презентация состоялась в парижском отеле Hotêl de Crillion: в рамках вечера дизайнер лично общался с гостями и рассказывал о созданных им вещах. В коллекцию вошли закрытые платья миди, украшенные брошками, кружевом и традиционными русскими узорами, блузки со сборками на рукавах и застежкой, как у сюртука, короткие шубы и бархатные юбки. Источником вдохновения стал город Карпаголь в Архангельской области и эстетика провинциальной моды 20 века.
На мудбордах бренда в инстаграм-аккаунте — купола церквей, полароиды Тарковского, деревенские пейзажи и женщин в расшитых костюмах – они дополняют общую картину коллекции и наполняют ее атмосферой родных, знакомых и узнаваемых кодов. Истинно русская душа, облаченная в формы, понятные для мировой культуры и привлекательные для нее же – наверное, охарактеризовать кутюрную коллекцию «Karpogol» бренда Frol et Lavr можно именно так.
Фото: wwd.com/instagram @froletlavr
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