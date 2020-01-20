Показ Ulyana Sergeenko Couture в Париже: платье с долларами, сумки-бокалы и диадемы-кошки

Подиумом служила винтовая лестница, спускаясь по которой, модели показывали корсетные платья с перьями, пайетками и искусственными цветами. Лейтмотивом коллекции стали кошки и деньги: силуэты первых разместились на диадемах и деталях нарядов, а из вторых (жаль, ненастоящих!) были сделаны накидки, юбки и рукава. В качестве аксессуаров представили сумки-бокалы (на светские мероприятия теперь со всем своим!), не обошлось и без фирменных лошадок бренда – золотых, декорированных стразами, красных и розовых.