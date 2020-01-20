В Париже завершился показ Ulyana Sergeenko Couture, который проходил в отеле Hôtel Mona Bismarck. Шоу-вечеринку в стиле бурлеск открыла модель Коко Роша, а закрыла танцовщица Дита фон Тиз. За организацию вечера отвечал Александр де Бетак, который недавно работал для Jacquemus.
Показ Ulyana Sergeenko Couture в Париже: платье с долларами, сумки-бокалы и диадемы-кошки
Подиумом служила винтовая лестница, спускаясь по которой, модели показывали корсетные платья с перьями, пайетками и искусственными цветами. Лейтмотивом коллекции стали кошки и деньги: силуэты первых разместились на диадемах и деталях нарядов, а из вторых (жаль, ненастоящих!) были сделаны накидки, юбки и рукава. В качестве аксессуаров представили сумки-бокалы (на светские мероприятия теперь со всем своим!), не обошлось и без фирменных лошадок бренда – золотых, декорированных стразами, красных и розовых.
Все кутюрные платья доступны в единственном экземпляре. Напомним, что ранее мы писали о показе Ulyana Sergeenko с участием Натальи Водяновой и «Крестецкой строчки», а также о коллекциях, вдохновленных стилем Глории Вандербильт и «шестидесятниками».
Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.