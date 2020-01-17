ТРЦ «Галерея» продали фонду из ОАЭ за 30 миллиардов рублей

Напомним, что фонду Mubadala также принадлежит 25% петербургского аэропорта Пулково, а о желании Morgan Stanley продать центр сообщалось и ранее: в 2018 году речь шла о сумме в в миллиард долларов.

«Галерея» – один из самых популярных и крупнейших ТРЦ в Петербурге. На пяти этажах расположено около 300 магазинов, 10 кинозалов и огромный фудхолл Eat Market, который открылся прошлой осенью. Строительство центра обошлось в 500 миллионов долларов, общая площадь здания составила 192 тысяч квадратных метров.