Лимитированная коллекция Gucci x Disney приехала в ДЛТ

Рекламную кампанию коллаборации сняли в парижском парке развлечений «Диснейленд»: что неудивительно, потому что главного героя коллекции там можно встретить на каждом шагу. На фотографиях он позирует рядом с моделями, машет им рукой или улыбается с попкорна.