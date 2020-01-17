В ДЛТ приехала лимитированная коллекция Gucci x Disney, приуроченная к Китайскому Новому году, который будут отмечать в мире в следующую субботу. В мульт-капсулу вошли рюкзаки, свитеры, поясные сумки, кроссовки и даже купальник – все с Микки Маусом.
Лимитированная коллекция Gucci x Disney приехала в ДЛТ
Рекламную кампанию коллаборации сняли в парижском парке развлечений «Диснейленд»: что неудивительно, потому что главного героя коллекции там можно встретить на каждом шагу. На фотографиях он позирует рядом с моделями, машет им рукой или улыбается с попкорна.
Коллекция Gucci x Disney в Петербурге эксклюзивно представлена в ДЛТ. За картхолдер с изображением популярной мыши придется отдать 16 350 рублей, за майку с принтом – 34 450 рублей, а за куртку – 149 000 рублей.
Добавим, что для популярной мышиной пары год начался как нельзя удачно: ранее коллекцию с Минни Маус, возлюбленной Микки, анонсировала японская сеть магазинов UNIQLO.
Фото предоставлены пресс-службой.
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