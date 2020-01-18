Говорят, что подобрать идеальные джинсы так же трудно, как попасть на выставку «Дайнеки/Самохвалова» в последние дни работы экспозиции (но это не точно). «Собака.ru» предлагает подборку качественного, модного и классного денима, который можно найти в магазинах города.
35 джинсов из магазинах города: клеш, бойфренды и вечная классика
Джинсы-бойфренды со средней посадкой, потертостями и дырками признаны (спасибо показам весна-лето 2020!) самыми модными в наступившем году. Облегающие скинни откладываем в сторону и начинаем сезон охоты на деним, одолженный у разнорабочего: чем больше следов ручного труда и заплаток, тем лучше.
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Женские джинсы из хлопка Off-White, 48 400 рублей (Babochka)
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Женские джинсы Tommy Hilfiger, 12 990 pублей (ТРЦ «Галерея»)
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Мужские джинсы Strellson, 7 190 рублей (Strellson)
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Женские джинсы No.21, 10 999 рублей («Кенгуру»)
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Мужские джинсы Sandro, 14 900 рублей (Sandro)
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Женские моделирующие джинсы Levi's, 4 500 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Женские джинсы Steve J & Yoni P, 12 720 рублей (Au Pont Rouge)
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Женские джинсы Alberta Feretti, 42 850 рублей (Boscofamily)
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Женские джинсы Liu Jo, 13 500 рублей (Универмаг «Московский»)
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Мужские джинсы Tom Tailor, 4 899 рублей (ТРЦ «Галерея»)
Клеш, вернувшийся к нам из 70-ых, спустя полвека снова актуален. «Ингредиенты» для хиппи-образа ищем в Off-White, Etro и Stella McCartney – самые классные джинсы эпохи «Вудстока» обнаружены именно там (вангуем, что дресс-код фестиваля мы бы в них прошли).
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Женские джинсы Citizens of Humanity, 28 100 рублей (ДЛТ)
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Джинсы прямого кроя Uterqüe, 6 990 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Женские джинсы из эластичного хлопка, Stella McCartney, 34 800 рублей (Babochka)
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Женские джинсы Agolde, 17 800 рублей (ДЛТ)
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Мужские джинсы Calvin Klein, 6 290 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Женские джинсы Emporio Armani, 13 499 рублей («Кенгуру»)
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Женские джинсы Novaya, 7 500 рублей (Novaya)
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Мужские джинсы Lacoste, 6 986 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Мужские джинсы Amiri, 93 100 рублей (ДЛТ)
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Женские джинсы Seriousgirldesign, 6 900 рублей (Seriousgirldesign)
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Мужские джинсы Skills, 2 310 рублей (21Shop)
Тренд – вопрос серьезный, но хорошая база – основа всего. Синие, прямые, на пуговицах или молнии должны быть в гардеробе у всех: в них позволено и в магазин, и на светский раут – вопрос стилизации. Если вы из тех, для кого сезонная актуальность во главе угла, выбирайте классику с передним швом: такие джинсы были замечены на прошлогоднем показе Versace в Милане, но мы нашли похожие от Keji совсем рядом в Au Pont Rouge.
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Женские джинсы Keji, 16 150 рублей (Au Pont Rouge)
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Джинсы на широких пуговицах 12storeez, 3 790 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Женские джинсы boat cut I Am Studio, 6 650 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Женские джинсы Diesel, 14 999 («Кенгуру»)
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Женские джинсы Dsquared2, 32 900 рублей (ДЛТ)
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Мужские джинсы Etro, 22 550 рублей (Boscofamily)
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Женские джинсы Sandro, 17 900 рублей (Sandro)
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Женские джинсы Guess, 11 290 рублей (Универмаг «Московский»)
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Женские джинсы Tom Tailor, 2 499 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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