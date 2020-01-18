35 джинсов из магазинах города: клеш, бойфренды и вечная классика

Тренд – вопрос серьезный, но хорошая база – основа всего. Синие, прямые, на пуговицах или молнии должны быть в гардеробе у всех: в них позволено и в магазин, и на светский раут – вопрос стилизации. Если вы из тех, для кого сезонная актуальность во главе угла, выбирайте классику с передним швом: такие джинсы были замечены на прошлогоднем показе Versace в Милане, но мы нашли похожие от Keji совсем рядом в Au Pont Rouge.