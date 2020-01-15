В «Ткачах» закрывается магазин уличной одежды «Меч» — там устроили распродажу

Хорошая новость в том, что 18 и 19 января в шоу-руме пройдет распродажа: куртки, брюки, толстовки и ветровки попадут на сейл со скидкой 50%! После закрытия одежду можно будет купить только на официальном сайте магазина.

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