В кластере «Ткачи» на Обводном канале закроется магазин уличной одежды «Меч». Команда бренда написала в Instagram, что из-за открытия собственного цеха в Костроме у них не хватает времени и ресурсов для шоу-рума в Петербурге. В посте поясняется: это временное решение.
В «Ткачах» закрывается магазин уличной одежды «Меч» — там устроили распродажу
Хорошая новость в том, что 18 и 19 января в шоу-руме пройдет распродажа: куртки, брюки, толстовки и ветровки попадут на сейл со скидкой 50%! После закрытия одежду можно будет купить только на официальном сайте магазина.
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