В стране, где зима длится полгода, давно научились ей наслаждаться. Знатоки едут в Суоми не только погреться в горячей сауне, отдохнуть на горнолыжном курорте или заняться сноукайтингом, но и обновить зимний гардероб. В конце сезонных распродаж выгодно собрать теплый образ можно в аутлете Zsar Outlet Village – в модных бутиках действуют скидки до 80%.
Почему нужно покупать теплую одежду в Финляндии?
Выгодный шопинг
Финны абсолютно уверены: нет плохой погоды – есть плохая одежда. В Zsar Outlet Village можно найти яркие коллекции знаковых брендов, которые помогут по-настоящему полюбить зиму. Розничная цена на Robero Cavalli, Hugo Boss, Armani Outlet, Karl Lagerfeld, Lacoste, Guess, Liu Jo, L’Occitane, Lumene, Le Creuset и Lindt в аутлете снижена на 30-70%. Выгодный шопинг можно запланировать в начале путешествия по Финляндии – аутлет расположен не далеко от границы, по пути к главным курортам и активному отдыху.
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Детская куртка Roberto Cavalli, Zsar Outlet Village, 8 526 руб. (средняя цена 28 420 руб.)
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Женская парка Liu Jo, Zsar Outlet Village, 17 465 руб. (средняя цена 38 430 руб.)
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Горнолыжные очки Smith, Zsar Outlet Village, красные – 11 130 руб. ( цена 18 550 руб.), синие – 3 430 руб. (средняя цена 5670 руб.)
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Свитшот Emporio Armani, Zsar Outlet Village, 7 280 руб. (средняя цена 11 200 руб.), женская куртка Emporio Armani, Zsar Outlet Village, 15 050 руб. (средняя цена 23 100 руб.)
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Сапоги UGG, Zsar Outlet Village, 7 280 руб. (средняя цена 13 300 руб.)
Сезонные акции
В конце сезонной распродажи во всех магазинах Zsar Outlet Village действуют дополнительные скидки к цене аутлета, которые устанавливают сами бренды. Среди находок в бутике Roberto Cavalli - мужской пуловер из хлопка с кашемиром за 1 960 рублей и женская шелковая блузка за 5 880 рублей. Разноцветные кожаные клатчи Iceberg можно приобрести за 4 620 рублей, а мужское шерстяное двубортное пальто Lexington обойдется в 10 430 рублей. Приятный бонус к выгодным покупкам – возврат Tax Free.
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Куртка Handstich, Zsar Outlet Village, 23 975 руб., (средняя цена 48 930 руб.)
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Сапоги Ecco, Zsar Outlet Village, 8 533 руб. (средняя цена 12 180 руб.)
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Шапка Maya Maya, Zsar Outlet Village, 1960 руб. (средняя цена 4 060 руб.)
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Детская куртка Reima, Zsar Outlet Village, 5 947, 90 руб. (средняя цена 11 896, 50 руб.)
Европейские марки
Путешествие – прекрасная возможность открыть для себя что-то новое. Начать можно с культовых европейских марок одежды. Так, любителям активного отдыха стоит обратить внимание на швейцарский бренд Maya Maya – креативные куртки и спортивные брюки из технологичных материалов легко узнают на склонах Альп. Для зимних прогулок подойдут вручную сшитые куртки и пуховики со вставками из натуральных материалов от брутальной немецкой марки Handstich, знакомой городским модникам в Европе.
Комфортный сервис
Zsar Outlet Village – это не только шопинг по аутлет-ценам, но и удобная остановка сразу после утомительного перехода границы. Здесь есть огромная парковка, бесплатный wi-fi на территории, центр обслуживания клиентов и детские площадки. Можно перекусить в ресторанах или просто выпить чашечку кофе. Аутлет - пространство для полноценного семейного отдыха, спроектированное с учетом интересов не только взрослых, но и самых маленьких гостей.
Лайфхак: подписчики рассылки Zsar Outlet Village получают 10€ на покупки. Подарочный сертификат высылают на указанный электронный адрес. Он будет действителен в течение 14 дней.
Zsar Outlet Village, Ваалимаа, ул. Rouvanmäentie, 3, zsar.fi
Цены зависят от курса евро
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