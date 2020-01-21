Почему нужно покупать теплую одежду в Финляндии?

Комфортный сервис

Zsar Outlet Village – это не только шопинг по аутлет-ценам, но и удобная остановка сразу после утомительного перехода границы. Здесь есть огромная парковка, бесплатный wi-fi на территории, центр обслуживания клиентов и детские площадки. Можно перекусить в ресторанах или просто выпить чашечку кофе. Аутлет - пространство для полноценного семейного отдыха, спроектированное с учетом интересов не только взрослых, но и самых маленьких гостей.

Лайфхак: подписчики рассылки Zsar Outlet Village получают 10€ на покупки. Подарочный сертификат высылают на указанный электронный адрес. Он будет действителен в течение 14 дней.