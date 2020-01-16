Японская сеть UNIQLO и бренд Ambush выпустят коллекцию, посвященную Минни Маус. Базовые футболки, брюки и куртки в ближайшее время поступят в продажу и будут представлены в четырех оттенках: черный, бежевый, нежно-розовый и мятно-зеленый.
Коллаборация UNIQLO и Ambush: нежно-розовые панамы и мятные футболки с Минни Маус
Дизайнер токийского-бренда Юн Ан по-новому взглянула на образ диснеевской мульт-героини, создав забавные и одновременно трогательные принты. Наши фавориты – слово «love», показанное руками, и Минни, закрывающая глаза своим знаменитым бантиком. Линейку одежды дополнили панамы и сумки, которые также украшены претендующими стать узнаваемыми рисунками.
Ранее Uniqlo сообщал о запуске коллекции с Ines de la Fressange Paris и делал линейку с героями компьютерной игры Fortnite.
Фото: архивы пресс-службы
Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.