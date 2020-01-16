Коллаборация UNIQLO и Ambush: нежно-розовые панамы и мятные футболки с Минни Маус

Японская сеть UNIQLO и бренд Ambush выпустят коллекцию, посвященную Минни Маус. Базовые футболки, брюки и куртки в ближайшее время поступят в продажу и будут представлены в четырех оттенках: черный, бежевый, нежно-розовый и мятно-зеленый.