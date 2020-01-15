В универмаг ДЛТ приехала круизная коллекция Bottega Veneta. Ее лейтмотив – взлелеянное ощущение простоты и чистоты, поэтому даже классическое для бренда плетение Intrecciato смотрится легче, новее и актуальнее.
В ДЛТ приехала круизная коллекция Bottega Veneta: кольцо из смолы и сумка Pouch, которую можно носить, как браслет!
Знаменитая сумка Pouch получила модификацию в виде ручки, которая позволяет носить ее, как браслет, а кожа стала главным материалом линейки: из нее сделаны не только предметы одежды, но и аксессуары. Не обошлось без босоножек с квадратным носом и колец из смолы, цена на последние, кстати, начинается от 14 500 рублей.
Напомним, что ранее мы также рассказывали о кампейне марки с золотым Ламборгини и о том, почему коллекции Дэвида Ли – это новый #OldCeline.
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