В ДЛТ приехала круизная коллекция Bottega Veneta: кольцо из смолы и сумка Pouch, которую можно носить, как браслет!

Напомним, что ранее мы также рассказывали о кампейне марки с золотым Ламборгини и о том, почему коллекции Дэвида Ли – это новый #OldCeline.

Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.