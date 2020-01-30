5 часовых новинок января

Admiral AC-One Lady 38

Corum

Белый каучук — и на подошвах топсайдеров, и на браслетах часов — каждой яхте милый друг. А адмиральский трехстрелочник для женщин (на 7 миллиметров стройнее такого же мужского в диаметре) c морскими сигнальными флагами на фланце — еще и главный переводчик на борту.