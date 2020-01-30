То ли в круиз, то ли греться у печки — часы в этом месяце не смогли договориться.
5 часовых новинок января
El Primero Chronomaster 2
Zenith
Все 250 часов ограниченной серии с титановым корпусом скрывают (точнее, вовсе не скрывают под скелетонированным циферблатом!) обновленный калибр El Primero 3600: десятые доли секунды он показывает центральной красной стрелкой, которая совершает полный оборот шесть раз за минуту.
Seamaster Diver 300M 007 Edition
Omega
Часы из легчайшего титана марки Grade 2 на «натовском» ремешке, который будто располосован влажными лианами, приглашают, к примеру, во Вьетнам: не крошить международные заговоры, как Бонд в 1997-м, а погулять по рисовым полям.
Classic Fusion Eden Rock
Hublot
Дополнительные аргументы за полет на Сен-Барт? Пожалуйста: в отеле Eden Rock на острове везения стартовали продажи суперлимитированных 25 экземплярами часов c автоподзаводом, которые можно кастомизировать гравировкой инициалов владельца.
Admiral AC-One Lady 38
Corum
Белый каучук — и на подошвах топсайдеров, и на браслетах часов — каждой яхте милый друг. А адмиральский трехстрелочник для женщин (на 7 миллиметров стройнее такого же мужского в диаметре) c морскими сигнальными флагами на фланце — еще и главный переводчик на борту.
Aviator
Emporio Armani
Хронограф с секундомером и тахиметрической шкалой точно никогда не будет спешить — ведь он обернут уютнейшим вязаным ремешком.
Текст: Алла Шарандина
Фото: архивы пресс-служб
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