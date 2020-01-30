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5 часовых новинок января

То ли в круиз, то ли греться у печки — часы в этом месяце не смогли договориться.

El Primero Chronomaster 2
Zenith

Все 250 часов ограниченной серии с титановым корпусом скрывают (точнее, вовсе не скрывают под скелетонированным циферблатом!) обновленный калибр El Primero 3600: десятые доли секунды он показывает центральной красной стрелкой, которая совершает полный оборот шесть раз за минуту.

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Seamaster Diver 300M 007 Edition
Omega

Часы из легчайшего титана марки Grade 2 на «натовском» ремешке, который будто располосован влажными лианами, приглашают, к примеру, во Вьетнам: не крошить международные заговоры, как Бонд в 1997-м, а погулять по рисовым полям.

Classic Fusion Eden Rock
Hublot

Дополнительные аргументы за полет на Сен-Барт? Пожалуйста: в отеле Eden Rock на острове везения стартовали продажи суперлимитированных 25 экземплярами часов c автоподзаводом, которые можно кастомизировать гравировкой инициалов владельца.

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Admiral AC-One Lady 38
Corum

Белый каучук — и на подошвах топсайдеров, и на браслетах часов — каждой яхте милый друг. А адмиральский трехстрелочник для женщин (на 7 миллиметров стройнее такого же мужского в диаметре) c морскими сигнальными флагами на фланце — еще и главный переводчик на борту.

Aviator
Emporio Armani

Хронограф с секундомером и тахиметрической шкалой точно никогда не будет спешить — ведь он обернут уютнейшим вязаным ремешком.

Текст: Алла Шарандина

Фото: архивы пресс-служб

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Наташа Лыбина,
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