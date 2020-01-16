Дутые пуховики Giorgio Armani, сумка гигантских размеров Fendi и юбилейное шоу Алессандро Микеле с участием петербурженки Лизы Романовой – рассказываем о коллекциях и показах Недели мужской моды в Милане, которые понравятся даже тем, кто равнодушен к fashion.
Живые ягнята, фэшн-перфоманс и сумка-мэм: 6 классных показов на Неделе мужской моды в Милане
Dolce & Gabbana
В рамках коллекции Mistieri D’Arte Доменико Дольче и Стефано Габбана хотели показать новому поколению красоту – так говорят сами дизайнеры – традиций прошлого и воплотить атмосферу времени, когда профессия передавалась от отца к сыну. Ключевое слово – «новому»: на первых рядах показа было много Tik-Tok блогеров.
Творческая интерпретация исторической спецодежды в современные day-to-day луки идеально подошла для стримов: модели шли по подиуму в образах электриков, садовников и пастухов. Последние несли в руках живых ягнят – so cute!
Marni
Показ осенне-зимней коллекции Marni начался с перфоманса. Модели, словно пойманные в режиме слоу-мо, сначала медленно двигались под музыку, а затем разделились: одни быстро зашагали, другие, не спеша, потянулись за ними следом.
«Никакого хаоса, черт побери!» – сказал бы Джексон Поллок, смотря на подиумную мистерию и не сомневаясь в том, что каждый шаг – результат выверенных действий. Не будем сомневаться и мы: постановка – итог коллаборации хореографа Микеле Риццо и креативного директора бренда Франческо Риссо.
Prada
Итальянский бренд после выездного показа в Шанхае устроил дома в Fondazione Prada шоу в цветах картин Петрова-Водкина. Без всадника с конем не обошлось – они расположились на постаменте в центре куба со множеством дверей, в которых появлялись и исчезали модели.
Хэдлайнерами коллекции стали свитеры, украшенные логотипами и геометрическими узорами, отлично скроенные пиджаки и яркие резиновые сапоги – идеальная униформа для дождливой петербургской погоды.
Fendi
Новую коллекцию Сильвия Вентурини Фенди сделала с размахом: огромных размеров сумки-мэмы, дутые пуховики и шарфы до колен (теперь мама не будет переживать, что любимый сын замерзнет зимой!).
Но наши фавориты – ассиметричные пиджаки, панамы и кейсы с логотипом бренда (для решения особо важных вопросов!).
Giorgio Armani
Снова пуховики и снова объемные! Вместе с ними хайкеры, комбинезоны (Марк Уотни из «Марсианина» оценил бы) и много велюра – все это и даже больше можно найти в новой коллекции Giorgio Armani.
Начинаем делать ставки, сколько раз за сезон увидим осенне-зимние луки итальянского гиганта на горнолыжных склонах и светских раутах.
Gucci
Два года Алессандро Микеле показывал совмещенные шоу в феврале и сентябре, но в этом сезоне вернулся на Неделю мужской моды с юбилейным показом. Впечатления спорные: Катя Федорова, редактор телеграм-канала Good Morning, Karl! восхитилась отсылками к стилю Курта Кобейна, а фэшн-редактор Ольга Михайловская, наоборот, расстроилась, что новую главу, которую обещали открыть, так и не открыли.
Нам, правда, понравился и манифест коллекции, который говорит о токсичной мускулинности, и финальная проходка под Шостаковича, но больше всего – участие в показе петербургской модели Лизы Романовой!
Фото: vogue.com
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