UNIQLO анонсировал выпуск новой весенне-летней коллекции вместе с Инес де ля Фрессанж – основательницей одноименного бренда и иконой парижского стиля. Линейка поступит в продажу уже 30-ого января: результат французско-японского вдохновения будет продаваться в ТРЦ «Галерея» и на сайте сети.
UNIQLO выпустит совместную коллекцию с Ines de la Fressange Paris
Коллаборация раскрывает настроение Франции середины 30-ых: брюки джерси (точь-в-точь как на Олимпиаде 1924-ого года!), удлиненные рубашки, мимикрирующие под стиль ковбоев-гардианов, и легкие платья – первые весточки отвоеванных женщинами в прошлом веке прав. В рамках релиза коллекции Инес рассказала, что хотела создать вещи, которые раскроют красоту каждой женщины, но при этом останутся комфортными day-to-day. Именно поэтому в линейке можно найти все позиции универсального тотал-лука: от джемперов с ромбовидным узором, длинных юбок и пиджаков до летящих шарфов и трапециевидных сумок.
Напомним, в прошлом году японская сеть представила коллаборацию с JW Anderson и отказалась от использования пластиковых пакетах в магазинах, а ранее выпустила коллекцию с Alexander Wang.
Фото предоставлены пресс-службой UNIQLO.
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