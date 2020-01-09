UNIQLO выпустит совместную коллекцию с Ines de la Fressange Paris

Коллаборация раскрывает настроение Франции середины 30-ых: брюки джерси (точь-в-точь как на Олимпиаде 1924-ого года!), удлиненные рубашки, мимикрирующие под стиль ковбоев-гардианов, и легкие платья – первые весточки отвоеванных женщинами в прошлом веке прав. В рамках релиза коллекции Инес рассказала, что хотела создать вещи, которые раскроют красоту каждой женщины, но при этом останутся комфортными day-to-day. Именно поэтому в линейке можно найти все позиции универсального тотал-лука: от джемперов с ромбовидным узором, длинных юбок и пиджаков до летящих шарфов и трапециевидных сумок.