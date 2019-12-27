Основатель сети Babochka

«Выставка «Тонкие материи. Мода 1988 — 2018» началась с дара Эрмитажу, которым компания Babochka отметила свой тридцатилетний юбилей. В обширной коллекции музея всегда не хватало современной моды, и этот пробел мы постарались хотя бы начать восполнять. И надеемся, что наша выставка и ее экспонаты, оставшиеся в хранении Эрмитажа, станут первым шагом к созданию полноценного Музея моды, а значит — последуют новые дары и новые экспозиции.

С одной стороны кажется, что период — 30 лет моды, — вынесенный в название книги, случаен. Но если приглядеться повнимательнее, то оказывается, что именно на примере последних трех десятилетий легко проследить, как менялись главные модные принципы. Символом 1980-х (да и всей предыдущей истории моды) мог бы стать жакет Valentino с драгоценной вышивкой из коллекции Haute Couture 1988 года: его фотографию мы поместили на обложке этой книги. А все потому, что то была эпоха художников-визионеров, которые с помощью ручной работы и мастерства воплощали свои идеи в жизнь. Мода XX века связана с именами великих дизайнеров, которые проложили дорогу остальным. Валентино Гаравани, Джорджо Армани, Оскар де ла Рента, Джанни Версаче и Карл Лагерфельд — все они творили будущее, оставаясь при этом созвучными своему времени. И их мнение было определяющим для развития моды и ее восприятия».