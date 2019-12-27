Сеть бутиков Babochka и Государственный Эрмитаж выпустили книгу по мотивам выставки «Тонкие материи. Мода 1988–2018». Экспозиция была представлена год назад: наряды Gucci, Paco Rabanne, Elie Saab, Givenchy, Balmain, Miu Miu, Givenchy, Stella McCartney и Loewe, созданные дизайнерами за последние 30 лет выставляли в Главном штабе. Уникальную коллекцию подарила Эрмитажу по случаю 30-летнего юбилея Babochka идеолог компании Хатуля Авсаджанашвили.
Сеть бутиков Babochka и Эрмитаж выпустили книгу в честь выставки «Тонкие материи»
Хатуля Авсаджанашвили
Основатель сети Babochka
«Выставка «Тонкие материи. Мода 1988 — 2018» началась с дара Эрмитажу, которым компания Babochka отметила свой тридцатилетний юбилей. В обширной коллекции музея всегда не хватало современной моды, и этот пробел мы постарались хотя бы начать восполнять. И надеемся, что наша выставка и ее экспонаты, оставшиеся в хранении Эрмитажа, станут первым шагом к созданию полноценного Музея моды, а значит — последуют новые дары и новые экспозиции.
С одной стороны кажется, что период — 30 лет моды, — вынесенный в название книги, случаен. Но если приглядеться повнимательнее, то оказывается, что именно на примере последних трех десятилетий легко проследить, как менялись главные модные принципы. Символом 1980-х (да и всей предыдущей истории моды) мог бы стать жакет Valentino с драгоценной вышивкой из коллекции Haute Couture 1988 года: его фотографию мы поместили на обложке этой книги. А все потому, что то была эпоха художников-визионеров, которые с помощью ручной работы и мастерства воплощали свои идеи в жизнь. Мода XX века связана с именами великих дизайнеров, которые проложили дорогу остальным. Валентино Гаравани, Джорджо Армани, Оскар де ла Рента, Джанни Версаче и Карл Лагерфельд — все они творили будущее, оставаясь при этом созвучными своему времени. И их мнение было определяющим для развития моды и ее восприятия».
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Наш долгожданный новогодний подарок книга #30летМоды о выставке в Эрмитаже #ТонкиеМатерии #30yearsOfFashion- the book dedicated to the exhibition in @hermitage_museum Many thanks to @arca.publishers @hermitage_museum and all our partners who took part in this project @maisonvalentino @fendi @armani @prada @miumiu @brioni_official @zegnaofficial @jilsander @marni @moncler @rochasofficial @muglerofficial @luisabeccaria_luworld @albertaferretti @calvinklein @lanvinofficial @givenchyofficial @berluti @stellamccartney @eliesaabworld @versace @therow @oscardelarenta @larusmiani @balmain
Книгу «Тонкие материи» можно приобрести в книжном магазине Главного Штаба Государственного Эрмитажа.
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