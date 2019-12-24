Американский бренд Converse выпустил лимитированную коллекцию кед в честь юбилея Брюса Уэйна – обувь украсили комиксы о подвигах супергероя Готэм Сити.
Кеды для супергероев: вышла коллаборация Converse x Batman
Капсульная линейка создана на базе классических Converse – Chuck Taylor All Star and the Chuck 70. На языке, задней части и стельке разместился бэт-сигнал: чтобы вы всегда могли узнать своих среди чужих, а сами модели выглядят, как микс творчества Лихтенштейна и Уорхола – одним словом, очень красиво!
Супергеройские кеды можно будет приобрести, начиная с 25 декабря, в ТРЦ «Галерея» на Лиговском, 30А. Напомним также, что ранее, Converse представлял коллаборацию с Undercover, анонсировал экологичный проект Renew и делал коллекцию с Hello Kitty.
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