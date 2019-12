Кеды для супергероев: вышла коллаборация Converse x Batman

Капсульная линейка создана на базе классических Converse – Chuck Taylor All Star and the Chuck 70. На языке, задней части и стельке разместился бэт-сигнал: чтобы вы всегда могли узнать своих среди чужих, а сами модели выглядят, как микс творчества Лихтенштейна и Уорхола – одним словом, очень красиво!