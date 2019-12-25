40 необычных и универсальных подарков до 3 000 рублей

Если раньше, чтобы получить новогодний подарок, нужно было рассказывать стихи на стуле и целый год вести себя хорошо, то сейчас достаточно доехать до магазина. Вырастая, мы сами становимся Дедами Морозами – для себя и своих близких. Для этого не обязательно надевать бороду, но запастись виш-листом идей точно стоит. Ищите его ниже!