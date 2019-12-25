Если раньше, чтобы получить новогодний подарок, нужно было рассказывать стихи на стуле и целый год вести себя хорошо, то сейчас достаточно доехать до магазина. Вырастая, мы сами становимся Дедами Морозами – для себя и своих близких. Для этого не обязательно надевать бороду, но запастись виш-листом идей точно стоит. Ищите его ниже!
40 необычных и универсальных подарков до 3 000 рублей
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Елочная игрушка Inge's Glas, 2 400 рублей (Универмаг «Московский»)
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Палетка теней Note, 1 054 рублей («Мир украшений»)
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Футболка Lacoste, 1 950 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Ароматический бальзам для губ Retaw.Tokyo, 1 168 рублей (DayNight)
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Меховые мюли Etam, 1 799 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Носки United colors of Benetton, 699 рублей (United colors of Benetton)
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Повязка на голову Walk of shame, 2 835 рублей (Babochka)
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Шарф Tom Tailor, 1 499 рублей (Tom Tailor)
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Перчатки The North Face, 2 390 рублей (Street Beat)
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Хлопковая футболка Diesel, 2 755 рублей (ДЛТ)
Повязка на голову Walk of shame, перчатки The North Face и шарф Tom Tailor понравятся тем, кто думает на шаг вперед: да, пока зима не радует снегом, но все впереди и теплые аксессуары пригодятся. Футболки Diesel, Roma Uvarov Design и Lacoste в новогоднюю ночь станут спасательным кругом на случай пролитого бокала шампанского, а вы практически Митчем Бьюкенноном с жизненно важным подарком в руке.
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Футболка Roma Uvarov Design, 2 310 рублей (Nobconcept)
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Боди Tezenis, 2 099 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Тарелка для хлеба и масла Bernardaud Louvre, 2 830 рублей (ДЛТ)
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Парфюмированный крем для тела Retaw.Tokyo, 1 948 рублей (DayNight)
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Подарочный набор Sephora Box, 1 390 рублей (Sephora)
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Серьги Max&Co, 2 660 рублей (Babochka)
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Аромат Glam Liu Jo, 2 450 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Портативная колонка Elari, 1 799 рублей («Кенгуру»)
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Элемент декора Koopman, 2 900 рублей (Универмаг «Московский»)
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Свеча с логотипом Etro, 1 250 рублей (Etro)
Аромат Lui Jo, бокс с косметикой от Sephora и парфюмированный крем для тела Retaw.Tokyo в женской косметичке не будут лишними, а лаконичные серьги Max&Co станут украшением любого образа. Для друзей, трепетно заботящихся об атмосфере дома, подойдут свечи Jo Malone и Etro, портативная колонка Elari, чтобы вечерами слушать джаз, и золотой носорог Koopman – прототип интерьеров «Великого Гэтсби».
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Хлопковая бейсболка Polo Ralph Lauren, 2 865 рублей (ДЛТ)
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Мужская футболка Armani Exchange, 2 590 рублей (Babochka)
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Женское платье Adidas Originals, 1 190 рублей (Au Pont Rouge)
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Ароматическая свеча Koopman, 1 200 рублей (Универмаг «Московский»)
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Рюкзак United colors of Benetton, 2 999 рублей (United colors of Benetton)
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Елочное украшение Shishi, 1 299 рублей («Кенгуру»)
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Мужская рубашка Levi's, 2 500 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Устройство Glo Pro Green, 1 990 рублей (Glo)
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Свеча для дома Jo Malone, 2 450 рублей (ДЛТ)
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Женская футболка Lacoste, 2 240 рублей (ТРЦ «Галерея»)
Культурные эстеты оценят книгу с репродукциями Поля Сезанна, а вечные путешественники – аккумулятор Mojipower. Тургеневские натуры предлагаем радовать шифоновым платьем UNIQLO и платком из тонкой шерсти «Уста к устам» – они воплощение флера романтичности и загадочности. А вот тому, кто согревал своей любовь весь год, дарим то, что согреет его: например, классический свитшот Adidas Originals. И пусть будет 1:1!
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Книга Paul Cézanne «Drawing and Watercolours», 2 958 рублей («Подписные издания»)
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Мужское поло из хлопка с узором «полоска» Bosco Fresh, 2 950 рублей (Boscofamily)
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Косынка из тонкой шерсти «Уста к устам», 2 800 рублей («Уста к устам»)
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Снуд Glossy Beige Novaya, 3 000 рублей (Novaya)
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Устройство Glo Nano Green, 1 760 рублей (Glo)
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Гирлянда Svetlitsa, 1 200 рублей (Универмаг «Московский»)
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Мужской свитшот Adidas Originals, 2 490 рублей (Au Pont Rouge)
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Хлопковые носки Burlington, 1 545 рублей (ДЛТ)
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Платье из шифона UNIQLO, 2 999 рублей (UNIQLO)
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Аккумулятор Mojipower, 2 799 рублей («Кенгуру»)
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