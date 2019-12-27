«Тот самый» черный клатч, юбка с ниткой люрекса и комбинезон с кружевом: что покупать в новой коллекции Sandro

Вещь, которая нужна всегда и всем, – маленький черный клатч. На закатный романтик, на шоппинг, на мероприятие и в путешествие: он подойдет ко всему и не будет мешаться в руках – длинный металлический ремешок позволяет носить мини-сумку через плечо. Не секрет, что он лучшая пара и для вечернего платья: на Новый год дополняйте им бархатное с кулиской, короткое блестящее или черно-белое в пол – идеально с любым из трех.