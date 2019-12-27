Коллекция All Night Long создана для тех, кто не терпит полумеры: если танцевать, то до утра, если работать, то в полную силу, если жить, то успевая все. Вещи бренда из лаконичных легко превращаются в праздничные, а значит, подойдут тем, кто за день выполняет десятки задач и посещает не одну вечеринку. В Sandro вы всегда будуте уверены в своем дресс-коде.
«Тот самый» черный клатч, юбка с ниткой люрекса и комбинезон с кружевом: что покупать в новой коллекции Sandro
Фиолетовые босоножки и серебрянные туфли – «тот самый» современный вариант для Золушек, которые ходят не только на балы, но и на работу. Отправляясь в офис, собирайте с ними монолук с черным комбинезоном из коллекции Sandro, а вечером дополняйте нарядной рубашкой с сиреневыми кружевами узоров.
Вещь, которая нужна всегда и всем, – маленький черный клатч. На закатный романтик, на шоппинг, на мероприятие и в путешествие: он подойдет ко всему и не будет мешаться в руках – длинный металлический ремешок позволяет носить мини-сумку через плечо. Не секрет, что он лучшая пара и для вечернего платья: на Новый год дополняйте им бархатное с кулиской, короткое блестящее или черно-белое в пол – идеально с любым из трех.
И наконец, наш guilty pleasure – длинная юбка с ниткой люрекса от Sandro! Лаконичная, но праздничная, она станет украшением любого гардероба и отличным подарком для тех, кто любит вечную классику.
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