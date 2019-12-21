UNIQLO сделал коллекцию футболок и свитшотов с героями компьютерной игры Fortnite

Персонажи Loot Llama, Cuddle Team Leader и Slurp Juice теперь будут ближе в прямом смысле слова, а лаконичные модели с логотипом игры подойдут не только для онлайн-сражений с зомби и встреч с друзьями по контроллеру, но и для базовых луков на каждый день. В Петербурге вещи компьютерной «капсулы» уже через неделю можно найти в ТРЦ «Галерея», стоимость от 999 до 1999 рублей.