Японский бренд UNIQLO выпустил коллаборацию с игрой Fortnite: с 26 декабря в магазинах сети и на сайте можно будет купить футболки и свитшоты UT с культовыми героями гейм-мира.
UNIQLO сделал коллекцию футболок и свитшотов с героями компьютерной игры Fortnite
Персонажи Loot Llama, Cuddle Team Leader и Slurp Juice теперь будут ближе в прямом смысле слова, а лаконичные модели с логотипом игры подойдут не только для онлайн-сражений с зомби и встреч с друзьями по контроллеру, но и для базовых луков на каждый день. В Петербурге вещи компьютерной «капсулы» уже через неделю можно найти в ТРЦ «Галерея», стоимость от 999 до 1999 рублей.
Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.