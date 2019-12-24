Стилисты составили образы для новогодней ночи и каникул из коллекций бутиков ТК «Экополис premium»: «Кашемир и шелка», Concept Store Very, Lola Konti, Karoun Fashion Studio, Essensy, Mone't, А.V.E.N.U.E Store и Multimoda. В топе – платья метталических оттенков, теплые джемперы, брюки с пайетками, меховые накидки и трикотаж.
Платья в блестках для новогодней ночи и трикотаж для отпуска – что покупать в «Экополис premium»
-
Платье A. Shahova, 317, 38 000 руб., бутик Essensy
-
Кожаная куртка, 71 300 руб., платье, 27 000 руб., ботинки 35 650 руб., все – DonDup, Karoun Fashion Studio
-
Платье Max Smol, 25 800 руб., бутик Lola Konti
-
Кепка Mangano, 6 800 руб., шуба Joleen, 18 800 руб., джемпер Michelle, 9 400 руб., все – бутик Mone't
Татьяна Тангирова
Топ-стилист
Разработка стиля - это яркие эмоции и абсолютно новые, лучшие возможности. Показать их я могу на территории, где для этого есть все – трендовая одежда, обувь, аксессуары, отличный сервис. Именно поэтому в моих стильных маршрутах всегда обязательно есть ТК «Экополис premium». Обращайте внимание на силуэт, струящиеся и мерцающие ткани, и пусть ваш образ в новогоднюю ночь запомнится не только вам!
Катя Андержанова
Фэшн-дизайнер
Как никогда все серое и блестящее, красное, платья в пол идеально подойдут для встречи Нового Года. Крыса – дама эффектная и умная, ей не все равно, в чем она ходит, с кем общается, для нее уважение к себе и комфорт стоят на первом месте! Важно помнить про энергию цвета: именно она является составляющей настроя на успех в предстоящем году. ТК «Экополис premium» как раз и есть место для личной гармонии и правильного выбора! Синдикат энергии успеха качественные бренды и эксклюзивные марки. Успех любит подготовленных!
ТК «Экополис premium», Выборгское ш., 13
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.