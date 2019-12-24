Платья в блестках для новогодней ночи и трикотаж для отпуска – что покупать в «Экополис premium»

Фэшн-дизайнер

Как никогда все серое и блестящее, красное, платья в пол идеально подойдут для встречи Нового Года. Крыса – дама эффектная и умная, ей не все равно, в чем она ходит, с кем общается, для нее уважение к себе и комфорт стоят на первом месте! Важно помнить про энергию цвета: именно она является составляющей настроя на успех в предстоящем году. ТК «Экополис premium» как раз и есть место для личной гармонии и правильного выбора! Синдикат энергии успеха качественные бренды и эксклюзивные марки. Успех любит подготовленных!