Закон сохранения нервных клеток прост: чем раньше вы начнете готовиться к событию, тем спокойнее оно пройдет. О том, в чем встречать Новый год, стоит задумать уже сейчас – и 31-ое декабря не огласится отчаянным криком «Мне нечего надеть!». Мы голосуем за беспроигрышные варианты от Maje: сияющие и сверкающие, они позволят не потеряться на любой вечеринке.
В чем праздновать Новый год: платья, шорты и атласные босоножки от Maje
Платья с люрексом и с глиттером – вариант для тех, кто хочет в праздничную ночь быть shine bright like a diamond. Если маленькое черное – нарядный, но классический вариант, то сочно-зеленое может поспорить в своей красоте со всеми новогодними украшениями. Звездой – в прямом смысле слова – вечера поможет стать наряд с небесно-золотой россыпью-вышивкой, а танцевать до утра будет удобно в серебряном комплекте шорты плюс пиджак. Добавьте к последнему красные атласные босоножки и будьте уверены: a little party never killed nobody!
Наряды Maje особенно приятны тем, что не требуют в пару украшения – блестящая ткань, вечерний фасон и бант на спине сами по себе достаточно нарядные. Но если очень хочется, можно дополнить платье серьгами-кольцами или подвеской. В главную ночь в году не остаться без средств первой необходимости – помады и телефона – позволит компактный клатч: с ребристым «елочным» узором или гладкий бархатный – выбирать вам!
В кюлотах из пайеток, замиксованных с ботфортами и лаконичным боди, не составит труда устроить забег по многочисленных родственникам и друзьям, отмечающих наступление 2020-ого в разных концах города. А вот платье-хамелеон в пол прекрасно подойдет для обратной ситуации – торжественного и спокойного вечера в кругу самых близких. В нем грациозно плыть с бокалом шампанского по дому и изящно разворачивать подарки под елкой – самое то.
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