В чем праздновать Новый год: платья, шорты и атласные босоножки от Maje

Платья с люрексом и с глиттером – вариант для тех, кто хочет в праздничную ночь быть shine bright like a diamond. Если маленькое черное – нарядный, но классический вариант, то сочно-зеленое может поспорить в своей красоте со всеми новогодними украшениями. Звездой – в прямом смысле слова – вечера поможет стать наряд с небесно-золотой россыпью-вышивкой, а танцевать до утра будет удобно в серебряном комплекте шорты плюс пиджак. Добавьте к последнему красные атласные босоножки и будьте уверены: a little party never killed nobody!