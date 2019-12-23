Хвоя из изумрудов, гирлянды и золотой обвес — не ставим елку, станем елкой!
5 украшений с бриллиантами, кварцем и халцедоном – себе или в подарок
Figlia dei Fiori
Pasquale Bruni
Рождественский венок на запястье сплетен из веток розового золота, на которых зацвели сердолик, дымчатый кварц, халцедон и гранат.
«Русские сезоны»
«Смоленские бриллианты»
Золотые серьги, как адвент-календарь, нашпигованы маленькими радостями — бриллиантами разных огранок и четырьмя цаворитовыми «маркизами».
My Squad
Unode50
Позолоченная пчела твердо нацелена опылить зеленый хрусталик Swarovski на ожерелье The Queen 2.
Palazzo
Mariani
Бриллиантовые игрушки щедро развешаны над зелеными (не колючими) иголками изумрудов.
Mediterranian Sun
Sergio Bustamante
Король солнц Серхио Бустаманте не подвел и выковал нам пару зимних светил, у которых холодные серебряные лучи чередуются с желтым вермелем.
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