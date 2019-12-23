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5 украшений с бриллиантами, кварцем и халцедоном – себе или в подарок

Хвоя из изумрудов, гирлянды и золотой обвес — не ставим елку, станем елкой!

Figlia dei Fiori

Pasquale Bruni

Рождественский венок на запястье сплетен из веток розового золота, на которых зацвели сердолик, дымчатый кварц, халцедон и гранат.

«Русские сезоны»

«Смоленские бриллианты»

Золотые серьги, как адвент-календарь, нашпигованы маленькими радостями — бриллиантами разных огранок и четырьмя цаворитовыми «маркизами».

My Squad

Unode50

Позолоченная пчела твердо нацелена опылить зеленый хрусталик Swarovski на ожерелье The Queen 2.

Palazzo

Mariani

Бриллиантовые игрушки щедро развешаны над зелеными (не колючими) иголками изумрудов.

Mediterranian Sun

Sergio Bustamante

Король солнц Серхио Бустаманте не подвел и выковал нам пару зимних светил, у которых холодные серебряные лучи чередуются с желтым вермелем.

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Наташа Лыбина,
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