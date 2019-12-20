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Кашемир Dior, сумка из овчины Jil Sander и шелковые платки – выбираем подарки в Babochka

В Babochka подготовили подборки подарков родным и близким на Новый год. В список попали футболки с античными мотивами и часы Armani Exchange, дорожные аксессуары Loro Piana для длительных перелетов и парфюм Ermenegildo Zegna, а также всевозможные мелочи: от розовых перчаток до шапок с помпонами, шарфов и клатчей.

  • Туалетная вода Intenso Ermenegildo Zegna, 6 250 руб.
     

  • Платок из шелка Emporio Armani, 7 490 руб.

  • Портмоне для кредитных карт Prada, 8 085 руб.

  • Дорожная подушка Loro Piana, 60 500 руб.

  • Часы Armani Exchange, 17 800 руб.

Виш-лист возглавляют фэше-тяжеловесы: Dior Homme, Jil, Givenchy, Prada и Miu Miu. Для него берем кашемировый свитер с вышивкой и портмоне, для нее – сумку из овчины и джемпер из верблюжьей шерсти. Все подарки в Babochka упакуют и перевяжут праздничной лентой.

  • Джемпер из кашемира с вышивкой Dior Homme, 79 275 руб.

  • Джемпер из верблюжьей шерсти Miu Miu, 38 850 руб.

  • Сумка Jil Sander, 70 910 руб.

  • Клатч Givenchy, 39 690 руб.

babochka.ru

Ольга Угарова,
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