Кашемир Dior, сумка из овчины Jil Sander и шелковые платки – выбираем подарки в Babochka

В Babochka подготовили подборки подарков родным и близким на Новый год. В список попали футболки с античными мотивами и часы Armani Exchange, дорожные аксессуары Loro Piana для длительных перелетов и парфюм Ermenegildo Zegna, а также всевозможные мелочи: от розовых перчаток до шапок с помпонами, шарфов и клатчей.