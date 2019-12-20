В Babochka подготовили подборки подарков родным и близким на Новый год. В список попали футболки с античными мотивами и часы Armani Exchange, дорожные аксессуары Loro Piana для длительных перелетов и парфюм Ermenegildo Zegna, а также всевозможные мелочи: от розовых перчаток до шапок с помпонами, шарфов и клатчей.
Кашемир Dior, сумка из овчины Jil Sander и шелковые платки – выбираем подарки в Babochka
Виш-лист возглавляют фэше-тяжеловесы: Dior Homme, Jil, Givenchy, Prada и Miu Miu. Для него берем кашемировый свитер с вышивкой и портмоне, для нее – сумку из овчины и джемпер из верблюжьей шерсти. Все подарки в Babochka упакуют и перевяжут праздничной лентой.
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