Коммуналки, тараканы и уличные бои: бренд «Питерский щит» снял клип «Бритва»

Бренд одежды «Питерский щит» выпустил видео о жизни улиц – кадры с панельными домами и коммунальными квартирами, работой мясников и водителей грузовиков, дрифтом и полицейскими облавами сменяют друг друга. Простой лейтмотив тянется через трехминутный хронометраж: из неблагополучных районов, через ошибки, трудности и проблемы, можно выбраться и построить свой мир по-другому. Как подтверждение мысли – финал, в котором герои снимают чехол с muscle car.