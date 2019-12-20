Бренд одежды «Питерский щит» выпустил видео о жизни улиц – кадры с панельными домами и коммунальными квартирами, работой мясников и водителей грузовиков, дрифтом и полицейскими облавами сменяют друг друга. Простой лейтмотив тянется через трехминутный хронометраж: из неблагополучных районов, через ошибки, трудности и проблемы, можно выбраться и построить свой мир по-другому. Как подтверждение мысли – финал, в котором герои снимают чехол с muscle car.
Коммуналки, тараканы и уличные бои: бренд «Питерский щит» снял клип «Бритва»
Напомним, что андеграундный бренд создает свитшоты, футболки, анораки и куртки – практичные вещи, комфортные для ношения day-to-day и достаточно теплые для жизни в Петербурге. Из аксессуаров можно найти кошельники, зажимы для денег и спортивные сумки – последние, кстати, показаны в ролике.
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