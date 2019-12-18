Portrait

Salvatore Ferragamo

Маленькие, но хищные! В ширину золоченый корпус женских часов всего 24,5 миллиметра, но на ремешок они поймали яванскую пресноводную змею карунг. Тяга к роскоши фамильная: на задней крышке выгравирован рисунок палаццо Спини-Ферони, почти вековой резиденции Феррагамо.