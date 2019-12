Monaco

TAG Heuer

Четвертая из пяти моделей коллекционной серии Monaco посвящена беззаботным «нулевым». Но вместо хита One in a Million этот хронограф на перфорированном ремешке с белыми «лампасами» поет One of 169 — надпись о количестве экземпляров выгравирована на задней крышке.