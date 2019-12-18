Часовщики рубят корпуса — а получаются милейшие ретроштучки.
6 праздничных часовых новинок декабря
DolceVita
Longines
Среди изящных прямоугольных часиков с твистом на 1920-е годы в коллекции DolceVita появился мужской трехстрелочник высотой 47 миллиметров. Вместо кварца в нем работает серьезный механизм с автоподзаводом и 40-часовым запасом хода.
Grace
Palmiero
Часы коллекции Cinema экипированы кварцевым механизмом ETA и броней из сотен белых бриллиантов. А по форме подражают широкоформатной пленке, на которой блистала в фильмах Хичкока Грейс Келли.
BR-S Pink Diamond Eagle
Bell&Ross
Несмотря на габариты и формы (грани квадратного корпуса из стали — 39 миллиметров!), это романтичные женские часы с розовым ремешком из аллигатора и циферблатом, где семью бриллиантами выложено созвездие Орла.
Portrait
Salvatore Ferragamo
Маленькие, но хищные! В ширину золоченый корпус женских часов всего 24,5 миллиметра, но на ремешок они поймали яванскую пресноводную змею карунг. Тяга к роскоши фамильная: на задней крышке выгравирован рисунок палаццо Спини-Ферони, почти вековой резиденции Феррагамо.
Monaco
TAG Heuer
Четвертая из пяти моделей коллекционной серии Monaco посвящена беззаботным «нулевым». Но вместо хита One in a Million этот хронограф на перфорированном ремешке с белыми «лампасами» поет One of 169 — надпись о количестве экземпляров выгравирована на задней крышке.
Ventura Spider
Hamilton
Крупный трехстрелочник Ventura Skeleton, который в фильме «Человек-паук: Возвращение домой» носил Железный человек Роберт Дауни-младший, теперь подернулся черной паутиной над автоматическим механизмом с солидным 80-часовым запасом хода.
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