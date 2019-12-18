Бренд M_U_R представил новую коллекцию «СССР»: она создана из винтажных тканей 1950-1970-хх годов. В линейку вошли асимметричные платья с открытой спиной, перчатки с цветочным принтом, блузки с рукавами-воланами и миниатюрные сумки-котомки – практически все в одном экземпляре. Аутентичные наряды в рамках съемки примерили не только девушки, но и мужчины.
Петербургский бренд M_U_R выпустил новую коллекцию «СССР»
Аня Дружинина, основатель и дизайнер бренда M_U_R, запустила марку три года назад и за это время успела представить коллекцию деревянных сумок и платьев-халатов и линию oversize вещей с нордическим почерком. Девушка придерживается политики «экофрендли», часто шьет из русских тканей и пропагандирует осознанное потребление.
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