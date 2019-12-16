19 декабря в Государственном музейно-выставочном центре фотографий «Росфото» на Большой Морской, 35 откроется выставка «Великие кутюрье ушедшей эпохи». Ее проводит галерея винтажных украшений и одежды VintageDream и фотограф Владимир Сычев.
В Петербурге откроется выставка «Великие кутюрье ушедшей эпохи»
В рамках экспозиции будут представлены костюмы и бижутерия Карла Лагерфельда и Ива Сен-Лорана 70-90-х годов прошлого века, а также фотографии легендарных кутюрье, сделанные Владимиром Сычевым. Уникальная одежда и редкие украшения принадлежат основательнице VintageDream Ольге Лефферс.
В рамках выставки – она будет идти до 16 февраля – пройдут лекции о винтаже, мастер-классы и паблик-токи. Напомним, что ранее экспозиция была представлена в Москве в выставочном зале универмага «Цветной» в рамках Vogue Fashion’s Night Out.
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