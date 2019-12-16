В Петербурге откроется выставка «Великие кутюрье ушедшей эпохи»

В рамках выставки – она будет идти до 16 февраля – пройдут лекции о винтаже, мастер-классы и паблик-токи. Напомним, что ранее экспозиция была представлена в Москве в выставочном зале универмага «Цветной» в рамках Vogue Fashion’s Night Out.

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