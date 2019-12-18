В новой коллекции молодой дизайнер Михара Ясухиро концентрируется на реконструированных и детализированных моделях одежды и аксессуаров. Вдохновившись искусством аутсайдеров, прогрессивный японец из двух рубашек кроит одну, а потом пришивает к ней галстук, подтяжки или поясную сумку. Среди хитов – соединенные с футболками худи и созданные из нескольких пар джинсы. Кроме того, для этой линейки Ясухиро разработал принты коробок с игральными картами и кубиками, колеса рулетки, лотерейные билеты и логотипы несуществующих компаний, которые он нанес практически на каждую вещь.
Пришитые к футболкам худи и несуществующие логотипы – новинки Mihara Yasuhiro приехали в DayNight
Михара Ясухиро окончил Университет искусств Тама в Токио, в 1996-м году открыл собственный обувной салон Archi Doom и запустил марку одежды и аксессуаров под собственным именем. Инновационный дизайн бренда сочетает аутентичность немецкой провинции с японской эстетикой. Повседневная одежда Mihara Yasuhiro отличается элегантным и ироничным исполнением: стилизованные баски и оборки – для женщин; порванные детали и незаконченные надписи – для мужчин.
Day&Night, Малая Посадская ул. 6, тел. (812) 234-2300, daynight.ru
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.